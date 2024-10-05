بروس: استبعاد تاو؟ بسبب مشاكل شخصية.. وربما يبحث عن عرض من فريق آخر

كشف هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا سبب عدم استدعاء بيرسي تاو مواجهتي الكونغو برازفيل.

ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة الكونغو برازفيل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

وقال بروس في تصريحات نقلها موقع iol : "الحقيقة أن بيرسي تاو لم ينضم بسبب مشاكل شخصية، أخبرني بألا أضمه لأنه ليس مستعدا بسبب مشاكل شخصية".

وأَضاف "إذا ماذا سأقول له؟ لا، عليك أن تنضم، وهو ليس مستعدا لذلك؟".

وأكمل "ربما يبحث عن عرض من فريق آخر حيث يلعب له ويكون أسعد مع مشاكل أقل".

وأردف "لذلك علينا أن نضم بيرسي تاو الشهير بأدائه في السنوات الأخيرة".

وأتم "أتمنى ذلك، لأننا نعرف جودة بيريس، يمكنه مساعدتنا كثيرا وتقديم الأكثر للمنتخب وأنا متأكد من ذلك".

وسبق أن كشف المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عبر شبكة SABC: "تم استبعاد بيرسي تاو لأنه يعاني من مشكلة شخصية، لن أعلق على هذا وعليّ أن أتقبل ذلك".

وكان قد تم استبعاد بيرسي تاو أيضا عن معسكر جنوب إفريقيا في سبتمبر الماضي.

وكانت آخر مباراة لعبها تاو بقميص جنوب إفريقيا ضد نيجيريا في يونيو والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وخاض بيرسي تاو هذا الموسم مع الأهلي ثلاث مباريات ونجح في تسجيل هدفين أمام جور ماهيا بالدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

ولعب تاو مباراتي الأهلي ضد جور ماهيا، بالإضافة لمواجهة السوبر الإفريقي أمام الزمالك والتي حسمها الأبيض بركلات الترجيح.