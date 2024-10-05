بروس: استبعاد تاو؟ بسبب مشاكل شخصية.. وربما يبحث عن عرض من فريق آخر

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 17:51

كتب : FilGoal

بيرسي تاو

كشف هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا سبب عدم استدعاء بيرسي تاو مواجهتي الكونغو برازفيل.

ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة الكونغو برازفيل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

وقال بروس في تصريحات نقلها موقع iol : "الحقيقة أن بيرسي تاو لم ينضم بسبب مشاكل شخصية، أخبرني بألا أضمه لأنه ليس مستعدا بسبب مشاكل شخصية".

أخبار متعلقة:
بيرسي تاو على رأس قائمة جنوب إفريقيا لمباراتي الكونغو بيرسي تاو: نعرف أن جمهور الأهلي يريد منا المزيد.. سنفعل ذلك لأجلهم خبر في الجول - بيرسي تاو يعود للتدريبات الجماعية قبل مواجهة جور ماهيا تقرير: الوداد سيقدم عرضا لضم بيرسي تاو.. والأهلي لن يمانع

وأَضاف "إذا ماذا سأقول له؟ لا، عليك أن تنضم، وهو ليس مستعدا لذلك؟".

وأكمل "ربما يبحث عن عرض من فريق آخر حيث يلعب له ويكون أسعد مع مشاكل أقل".

وأردف "لذلك علينا أن نضم بيرسي تاو الشهير بأدائه في السنوات الأخيرة".

وأتم "أتمنى ذلك، لأننا نعرف جودة بيريس، يمكنه مساعدتنا كثيرا وتقديم الأكثر للمنتخب وأنا متأكد من ذلك".

وسبق أن كشف المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عبر شبكة SABC: "تم استبعاد بيرسي تاو لأنه يعاني من مشكلة شخصية، لن أعلق على هذا وعليّ أن أتقبل ذلك".

وكان قد تم استبعاد بيرسي تاو أيضا عن معسكر جنوب إفريقيا في سبتمبر الماضي.

وكانت آخر مباراة لعبها تاو بقميص جنوب إفريقيا ضد نيجيريا في يونيو والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وخاض بيرسي تاو هذا الموسم مع الأهلي ثلاث مباريات ونجح في تسجيل هدفين أمام جور ماهيا بالدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

ولعب تاو مباراتي الأهلي ضد جور ماهيا، بالإضافة لمواجهة السوبر الإفريقي أمام الزمالك والتي حسمها الأبيض بركلات الترجيح.

بيرسي تاو الأهلي جنوب إفريقيا تصفيات أمم إفريقيا
نرشح لكم
السد يعلن تفاصيل إصابة يوسف عطال.. ومدة غيابه بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. كاف يعلن تصنيف فرق مجموعات دوري أبطال إفريقيا أحمد سليمان: زيزو أفضل لاعب في مصر.. و3 مميزات لـ بنتايك.. وموعد اجتماع تجديد العقود فيفا يعلن قرارات خاصة بشأن القيد في كأس العالم للأندية 2025 قائمة موريتانيا - انضمام لاعب زد لأول مرة.. وعودة هارونا وكامارا أمام مصر بمشاركة الزمالك والمصري.. كاف يعلن إجراءات قرعة مجموعات الكونفدرالية في الجول يكشف تفاصيل الاجتماع التنسيقي بين الأهلي والعين في كأس إنتركونتينينتال الركراكي يوجه رسالة إلى بنتايك ومورينيو
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد - تشواميني قلب دفاع.. وعودة مبابي لمواجهة فياريال 10 دقيقة | الدوري الإسباني
طبيب الزمالك يكشف موعد عودة الونش للتدريبات الجماعية 12 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا: نخطط لإراحة ساكا.. وهدفهم كان بمثابة نداء استيقاظ 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل كلاسيكو السعودية - ثنائي في هجوم أهلي جدة.. وكانسيلو جناح مع الهلال لأول مرة 21 دقيقة | سعودي في الجول
الدوري الإنجليزي – برينتفورد يفوز على ولفرهامبتون في مباراة مثيرة.. وانتصار ليستر ووست هام 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
كوفاسيتش: سجلت هدفي الثاني بسبب جوارديولا.. ونفتقد رودري 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
الـ 400 في الإمارات.. أرسنال يقلب تأخره لفوز على ساوثامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي يعلن تعيين حمد إبراهيم كمدير فني للفريق ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 3 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 4 بهدف صلاح في ولفرهامبتون.. رقم على مستوى ركلات الجزاء وآخر من الصعب كسره