انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (3)-(2) فولام.. فوز مثير

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 16:35

كتب : FilGoal

أداما تراوري - كايل ووكر - مانشستر سيتي - فولام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وفولام التي تقام في ملعب الاتحاد في سابع جولات الدوري الإنجليزي.

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انتهت

ق 89: جوووول مونيز يسجل هدف تقليص الفارق ويشعل اللقاء بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ق 82: جوووول دوكو يسجل الثالث لسيتي بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء غيرت اتجاهها.

ق 68: ماذا أهدرت يا أداما!!! انفراد تام وتسديدة ضعيفة يتصدى لها إيدرسون

ق 47: جووووول الثااااااني كوفاشيتش يسجل الثاني للسيتي بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: جووووول التعااااادل.. كوفاشيتش يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ويحرز التعادل لسيتي بعدما غالطت الكرة الحارس.

ق27: جوووول بيريرا يتقدم بالهدف الأول بعرضية أكثر من رائعة بالكعب من راؤول خيمينيز

ق17: أداما تراوري يهدر انفرادا بعدما تصدى إيدرسون له.

ق4: تسديدة من هالاند مرت بجوار المرمى بقليل كذلك.

ق4: تسديدة من جوندوجان مرت بجوار المرمى بقليل.

انطلاق المباراة.

مانشستر سيتي فولام الدوري الإنجليزي
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