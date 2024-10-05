انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (3)-(2) فولام.. فوز مثير
السبت، 05 أكتوبر 2024 - 16:35
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وفولام التي تقام في ملعب الاتحاد في سابع جولات الدوري الإنجليزي.
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انتهت
ق 89: جوووول مونيز يسجل هدف تقليص الفارق ويشعل اللقاء بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
ق 82: جوووول دوكو يسجل الثالث لسيتي بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء غيرت اتجاهها.
ق 68: ماذا أهدرت يا أداما!!! انفراد تام وتسديدة ضعيفة يتصدى لها إيدرسون
ق 47: جووووول الثااااااني كوفاشيتش يسجل الثاني للسيتي بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 32: جووووول التعااااادل.. كوفاشيتش يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ويحرز التعادل لسيتي بعدما غالطت الكرة الحارس.
ق27: جوووول بيريرا يتقدم بالهدف الأول بعرضية أكثر من رائعة بالكعب من راؤول خيمينيز
ق17: أداما تراوري يهدر انفرادا بعدما تصدى إيدرسون له.
ق4: تسديدة من هالاند مرت بجوار المرمى بقليل كذلك.
ق4: تسديدة من جوندوجان مرت بجوار المرمى بقليل.
انطلاق المباراة.