الصدارة في أمان.. ليفربول ينجو من مفاجآت بالاس ويخطف انتصارا صعبا

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 16:27

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ديوجو جوتا - كريستال بالاس - ليفربول

خطف ليفربول انتصارا صعبا من أنياب منافسه كريستال بالاس في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت.

وانتصر ليفربول على مضيفه بالاس بهدف دون رد في سابع جولات الدوري الإنجليزي في ملعب سيلهرست بارك.

سجل ديوجو جوتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة من المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح فيها منذ البداية حتى تم استبداله بلويس دياز في الدقيقة 72.

بتلك النتيجة وصل رصيد ليفربول إلى 18 نقطة ليواصل تصدره لجدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن ملاحقيه مانشستر سيتي وأرسنال وللأخيرين لقاء أقل.

أما بالاس فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط يحتل بهم المركز الـ18 وهو واحد من بين خمسة فرق لم يحققوا الفوز حتى الآن في الدوري مع ولفرهامبتون وساوثامبتون وليستر سيتي وإبسويتش تاون.

ملخص المباراة

بدأت بشكل سريع وسجل إيدي نيكيتياه هدفا لبالاس في الثانية 22 لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي أول فرصة حقيقية لليفربول في الدقيقة التاسعة أرسل كودي جاكبو عرضية زاحفة من الناحية اليسرى قابلها جوتا بتسديدة سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لفريقه.

وسيطر ليفربول على مجريات المباراة وسط غياب تام من لاعبي بالاس.

وكاد جوتا يسجل هدفا مشابها لهدفه الأول لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بغرابة.

وسدد إسماعيلا سار كرة قوية تصدى لها أليسون بيكر على مرتين.

وأطلق إيزي تسديدة يسارية قوية تصدى لها أليسون.

وبعدها خرج صلاح من المباراة وسقط أليسون مصابا وشارك بدلا منه فينيسلاف جاروس.

وتألق فينيسلاف جاروس وتصدى لانفراد من إيزي ليحرم بالاس من التعادل.

انحسر اللعب في وسط الملعب وغابت الفرص الخطيرة لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدف دون رد.

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