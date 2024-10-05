تشكيل مانشستر سيتي – جوارديولا يدفع بالقوة الضاربة ضد فولام

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 15:51

كتب : FilGoal

هالاند مهاجم مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة فولام مساء اليوم السبت.

ويستضيف سيتي منافسه فولام في ملعب الاتحاد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثاني في الترتيب بـ14 نقطة.

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أما فولام فيأتي في المركز السادس بـ11 نقطة.

وجاء تشكيل سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: يوشكو جفارديول- مانويل أكانجي- روبن دياز- ريكو لويس

في الوسط: ماتيو كوفاسيتش- إلكاي جوندوجان- بيرناردو سيلفا

في الهجوم: جاك جريليش- إرلينج هالاند- فيل فودين

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