انتهت الإنجليزي – كريستال بالاس (0) - (1) ليفربول.. انتصار الريدز

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 14:00

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - كريستال بالاس - ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي كريستال بالاس وليفربول التي تقام في ملعب سيلهرست بارك في سابع جولات الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار ليفربول بهدف دون رد.

ق84: إيزي يهدر انفرادا وحارس ليفربول فينيسلاف جاروس تصدى له.

ق78: أليسون يسقط مصابا ويخرج مستبدلا.

ق72: صلاح يخرج مستبدلا ويشارك لويس دياز بدلا منه.

ق70: قذيفة من إيزي تصدى لها أليسون وحولها لركلة ركنية.

ق64: تسديدة من نيكيتياه تصدى لها أليسون.

ق62: رأسية من جوتا مرت بجوار المرمى.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

ق45+2: تسديدة من إسماعيلا سار تصدى لها أليسون على مرتين.

ق34: جوتا كاد يسجل هدفا مشابها لهدفه الأول لكن الكرة مرت بعيدة عن المرمى بغرابة.

ق20: سيطرة من ليفربول على مجريات المباراة.

ق9: جوووووووول جوتا يسجل الهدف الأول لليفربول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية زاحفة من الناحية اليسرى من جاكبو.

ق1: جوول؟ لا لا، نيكيتياه سجل هدفا تم إلغائه بداعي التسلل.

انطلاق المباراة.

ليفربول كريستال بالاس الدوري الإنجليزي صلاح
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