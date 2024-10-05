تشكيل ليفربول – جوتا وجاكبو وصلاح يقودون الهجوم ضد كريستال بالاس

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 13:19

كتب : FilGoal

كودي جاكبو ومحمد صلاح

أعلن أرني سلوت المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة كريستال بالاس اليوم السبت.

ويحل ليفربول ضيفا على كريستال بالاس في ملعب سيلهرست بارك لملاقاته في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

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في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: كوستاس تسيميكاس- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: أليكسيس ماك اليستر- ريان جرافينبيرخ- كورتيس جونز

في الهجوم: ديوجو جوتا- كودي جاكبو- محمد صلاح

ويتصدر ليفربول الترتيب بـ15 نقطة أما بالاس فيأتي في المركز الـ18 بثلاث نقاط.

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