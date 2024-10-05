جوارديولا: بريميرليج رفض طلب مانشستر سيتي بتأجيل الدوري بسبب كأس العالم للأندية

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي رفض رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" طلب ناديه بتأجيل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي قائلا: "الدوري الإنجليزي رفض طلب النادي بتأجيل أول مباراتين للحصول على استشفاء".

وأكمل "أعتقد أن النادي طلب تأجيل أسبوعين أو ثلاثة حتى نستطيع الحصول على إجازة بعد المشاركة في كأس العالم للأندية لكن قوبل الطلب بالرفض".

لكن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أوضحت أنها تواصلت مع بريميرليج الذي أكد أن سيتي لم يتقدم بأي طلب لتأجيل الموسم.

ويشارك سيتي في كأس العالم للأندية 2025 بشكله الجديد في أمريكا والذي سيقام في شهر يونيو المقبل.

ولم يعلن بريميرليج عن مواعيد انطلاق الموسم الجديد حتى الآن بيد أنه من المتوقع أن يبدأ في الفترة ما بين 9 لـ16 أغسطس 2025.