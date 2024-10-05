كلاتنبرج: لم يُطلب مني محاباة الأهلي والزمالك تحكيميا .. وحدوث هذا الأمر كارثي

شدد مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الأسبق أنه لم يُطلب منه محاباة الأهلي والزمالك تحكيميا كما أكد أنه لم يتم فرض عليه تعيين أسماء بعينها لإدارة المباريات.

وتحدث كلاتنبرج عبر قناة "إم بي سي مصر 2" قائلا: "من الصعب تقييم فترة عملي في مصر لأنني تواجدت لستة أشهر فقط لكن سجلت بعض النجاحات".

وبسؤاله عن عمله كمستشار للاتحاد اليوناني لكرة القدم خلال عمله في مصر أجاب "عند توقيع تعاقدي مع الاتحاد المصري أخبرتهم بوجود عقد كاستشاري مع الاتحاد اليوناني وأبرمته قبل قدومي لمصر ولكنني كنت أعيش بالكامل في مصر ولم تكن هناك مشكلة في عملي في لجنة الحكام في مصر".

وعن هل تم إجباره على تعيين بعض الحكام أو استبعاد بعضهم من إدارة المباريات رد "لا لم يحدث، عندما وصلت لمصر كان كل حكم يعرف حدوده وكان لدينا 20 حكما في قائمة اتحاد الكرة".

وأكمل "وخلال فترة تواجدي في مصر كنت أتحدث مع الحكام عبر الفيديو عقب المباريات ونتشاور حول الأمور المقبولة وغير المقبولة وكنت أحاول الارتقاء بالتحكيم وفترة عملي في مصر لم تشهد أي فضائح تحكيمية".

وعن انتقاد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الأسبق له أوضح "كان رئيس لجنة الحكام قبل قدومي وحتى قبل قدومي لمصر تحدث عني بشكل غير جيد وواصل اتهاماته لي ولم يرحب بي".

وواصل "ولم أتفهم تصريحاته عن مباراة الأهلي وفاركو وأنني كنت أتلاعب بخطوط التسلل لأن هذه المباراة أقيمت قبل وصولي لمصر بعدة أيام ربما كان يفعل ذلك لأنني توليت المنصب خلفا له وهو لم يكن شخصا مهما لي وعندما هو كان رئيسا للجنة لم يتبع أي نظام أو خطة ولم يكن يقيم الحكام".

أما عن محاباة الأهلي والزمالك أكد كلاتنبرج "لم أتلق أي توجيهات بشأن محاباة الأهلي أو الزمالك وقلت منذ قدومي من حق أي فريق الحصول على العدالة التحكيمية".

وعن هل يستطيع المصريون إدارة لجنة الحكام أم أنه يجب أن يكون خبير أجنبي قال: "أعتقد أن المصريين قادرين على تطوير التحكيم لكن باتباع خطة ومنهجية معينة فأنا كنت أحاول تحليل أداء الحكام عقب المباريات والتحديات المتواجدة لدى التحكيم المصري موجودة في العام بأكمله".

وأتم كلاتنبرج حواره "لديكم العديد من الحكام المميزين ويمتركزون في الملعب بشكل جيد وشخصياتهم قوية مع اللاعبين واتحاد الكرة ولا يقبلون أي رشوة أو شيء غير جيد، ومصر تمتلك حكاما يستطيعون الوصول للعالمية وعدم وجود حكم مصري في كأس العالم أمر كارثي بالنسبة لي لكننا بحاجة لتنفيذ مشروع يستمر من سنة لثلاث سنوات ليصبح الحكام أكثر نجاحا".