في الجول يكشف حقيقة إيقاف الزمالك عن القيد بسبب أتشيمبونج

تأخر نادي الزمالك عن دفع غرامة لاعبه السابق بنجامين أتشيمبونج البالغة 172 ألف دولار وهو ما يعرضه إلى إيقاف القيد مرة أخرى.

الزمالك لم يسدد قيمة غرامة أتشيمبونج وقدرها 172 ألف دولار في الموعد المحدد. (طالع التفاصيل)

ويكشف FilGoal.com حقيقة إيقاف الزمالك عن القيد بسبب أتشيمبونج، وكيف يفكر النادي في حل الأمر.

في البداية، سيرسل اللاعب خطابا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بعدم الحصول على مستحقاته المتأخرة.

ويعتمد الأبيض على إتمام صفقاته في سوق الانتقالات الجارية قبل صدور قرار جديد من فيفا ضده.

يفضل الزمالك دفع المستحقات المتأخرة للاعبين أخرين في الوقت الحالي ثم سيدفع لأتشيمبونج مستحقاته في يناير المقبل لحل أزمة القيد حينها لقيد اللاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوية.

وقدم المهاجم البالغ عمره 33 عاما أداء طيبا مع الداخلية وتعاقد معه الزمالك في صيف 2017 لكن بعد نصف موسم رحل إلى بتروجت.

وانتقل أتشيمبونج إلى الشمال القطري في سبتمبر 2018.

وشارك الغاني في 46 مباراة في الدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.