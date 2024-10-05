في الجول يكشف حقيقة إيقاف الزمالك عن القيد بسبب أتشيمبونج

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 01:29

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

تأخر نادي الزمالك عن دفع غرامة لاعبه السابق بنجامين أتشيمبونج البالغة 172 ألف دولار وهو ما يعرضه إلى إيقاف القيد مرة أخرى.

الزمالك لم يسدد قيمة غرامة أتشيمبونج وقدرها 172 ألف دولار في الموعد المحدد. (طالع التفاصيل)

ويكشف FilGoal.com حقيقة إيقاف الزمالك عن القيد بسبب أتشيمبونج، وكيف يفكر النادي في حل الأمر.

أخبار متعلقة:
مدرب الزمالك للسيدات يكشف لـ في الجول عدم أحقية مشاركة لاعبة الأهلي.. وشادي محمد يرد مدرب الزمالك للسيدات: نستحق الفوز في القمة.. والأهلي ضم لاعبات بمبالغ كبيرة ونعاني ماديا بأقدام إفريقية.. سيدات الأهلي يفزن على الزمالك في قمة تاريخية "لن أسامح فيما حدث من تدمير نفسي ومادي".. يوسف حسن يفسخ عقده مع الزمالك

في البداية، سيرسل اللاعب خطابا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بعدم الحصول على مستحقاته المتأخرة.

ويعتمد الأبيض على إتمام صفقاته في سوق الانتقالات الجارية قبل صدور قرار جديد من فيفا ضده.

يفضل الزمالك دفع المستحقات المتأخرة للاعبين أخرين في الوقت الحالي ثم سيدفع لأتشيمبونج مستحقاته في يناير المقبل لحل أزمة القيد حينها لقيد اللاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوية.

وقدم المهاجم البالغ عمره 33 عاما أداء طيبا مع الداخلية وتعاقد معه الزمالك في صيف 2017 لكن بعد نصف موسم رحل إلى بتروجت.

وانتقل أتشيمبونج إلى الشمال القطري في سبتمبر 2018.

وشارك الغاني في 46 مباراة في الدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

الزمالك الدوري المصري بنيامين أتشيموبنج فيفا
نرشح لكم
خبر في الجول – أحمد حمدي يبدأ المرحلة الثانية لبرنامجه التأهيلي في الإمارات مدير سيراميكا عن – مفاوضات الزمالك مع أحمد رمضان.. وتفضيل عرض بيراميدز على الأبيض لـ أوجولا الدوري البرتغالي - كوكا يعود للتسجيل ويخطف نقطة لـ ريو أفي أمام فاماليساو خبر في الجول - فاركو يتمم اتفاقه لضم إينوك بنجامين.. ووصول زهير المترجي وكيله: أدعم قندوسي في تصريحاته.. ولماذا يتواجد اسم وكلاء أخرين في الشكوى ضده وكيل قندوسي السابق: تصريحاته لا أساس لها من الصحة.. وأمير توفيق تعامل باحترافية في الجول يكشف موقف الأهلي من إبرام تعاقدات جديدة قبل بداية الدوري في الجول يكشف إجراءات الأهلي فيما يخص جلسة استماع قندوسي
أخر الأخبار
خبر في الجول – أحمد حمدي يبدأ المرحلة الثانية لبرنامجه التأهيلي في الإمارات 2 ساعة | الدوري المصري
مدير سيراميكا عن – مفاوضات الزمالك مع أحمد رمضان.. وتفضيل عرض بيراميدز على الأبيض لـ أوجولا 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري البرتغالي - كوكا يعود للتسجيل ويخطف نقطة لـ ريو أفي أمام فاماليساو 2 ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف حقيقة إيقاف الزمالك عن القيد بسبب أتشيمبونج 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - فاركو يتمم اتفاقه لضم إينوك بنجامين.. ووصول زهير المترجي 3 ساعة | الدوري المصري
وكيله: أدعم قندوسي في تصريحاته.. ولماذا يتواجد اسم وكلاء أخرين في الشكوى ضده 3 ساعة | الدوري المصري
وكيل قندوسي السابق: تصريحاته لا أساس لها من الصحة.. وأمير توفيق تعامل باحترافية 4 ساعة | الدوري المصري
ديارا يستدعي "لهو خفي" بوسمان لتغيير كرة القدم للأبد 4 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 3 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 4 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي