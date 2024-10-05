خبر في الجول - فاركو يتمم اتفاقه لضم إينوك بنجامين.. ووصول زهير المترجي

أتم نادي فاركو الاتفاق مع بلدية المحلة لضم إينوك بنجامين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن صاحب الـ 22 عاما سينضم لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء.

وخاض لاعب الوسط الأنجولي 21 مباراة الموسم الماضي بقميص بلدية المحلة الذي هبط لدوري المحترفين.

وفي نفس السياق، علم FilGoal.com بوصول المغربي زهير المترجي إلى القاهرة لإجراء الكشف الطبي لإتمام الانتقال لصفوف الفريق.

وسبق أن صرّح مصدر من نادي فاركو لـFilGoal.com: "أتممنا الاتفاق مع المغربي زهير المترجي نجم الوداد السابق لضمه في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل".

وأضاف "اللاعب وقع على عقود انضمامه لمدة 3 سنوات تمهيدا لضمه في صفقة انتقال حر".

المترجي صاحب الـ28 عاما قضى النصف الثاني من الموسم المنصرم مع الخالدية البحريني.

وكان FilGoal.com قد أشار إلى أن زهير المترجي جناح الوداد المغربي قد تم عرضه على المصري البورسعيدي في الصيف الماضي. (طالع التفاصيل)

لكن صفقة انتقال نجم الوداد السابق للنادي البورسعيدي لم يكتب لها النجاح.

ونشأ المترجي بين صفوف الوداد، وخرج في إعارتين لحسنية أغادير وأولمبيك خريبكة.

واشتهر المترجي بتسجيله لهدفي فوز الوداد على الأهلي بهدفين دون رد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022.

كما ظهر في نهائي قبل النسخة الماضية (2023) بين الفريقين نفسهما، والذي انتهى بفوز الأهلي بمجموع المباراتين 3-2.