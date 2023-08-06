خبر في الجول - المترجي معروض على المصري.. وموقف النادي من إتمام الصفقة

يواصل النادي المصري استعداداته للموسم الجديد 2023-2024 بالنظر في خيارات تدعيم الفريق.

وعلم FilGoal.com أن زهير المترجي جناح الوداد المغربي قد تم عرضه على النادي البورسعيدي.

وتنظر الإدارة في الأمر مع المدير الفني الجديد علي ماهر.

ومن المنتظر أن يتم اتخاذ القرار النهائي خلال الفترة المقبلة.

وانتهى عقد المترجي مع الوداد بنهاية موسم 2022-2023.

ونشأ المترجي بين صفوف الوداد، وخرج في إعارتين لحسنية أغادير وأولمبيك خريبكة.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في مباراتين ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال مؤخرا.

واشتهر المترجي بتسجيله لهدفي فوز الوداد على الأهلي بهدفين دون رد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، كما ظهر في نهائي النسخة الماضية (2023) بين الفريقين نفسهما، والذي انتهى بفوز الأهلي بمجموع المباراتين 3-2.

يذكر أن المصري أتم 3 صفقات حتى الآن، بعد ضم محمد الشامي من الإسماعيلي في صفقة انتقال حر، وميدو جابر من سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية مع إسلام المزين بجانب مبلغ مالي، وسمير فكري من الداخلية.