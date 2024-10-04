بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. كاف يعلن تصنيف فرق مجموعات دوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 04 أكتوبر 2024 - 21:07

كتب : FilGoal

شعار دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تصنيف الفرق المشاركة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ووصل الأهلي وبيراميدز لدور المجموعات بفضل الفوز على جور ماهيا الكيني والجيش الرواندي على الترتيب.

وتقام مراسم قرعة دور المجموعات يوم 7 أكتوبر المقبل في تمام الثانية ظهرا.

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ويتواجد الأهلي على قمة مجموعة بينما يأتي بيراميدز في التصنيف الثاني.

وجاء تصنيف فرق دوري أبطال إفريقيا كالآتي:

التصنيف الأول: الأهلي - الترجي التونسي - صنداونز الجنوب إفريقي - مازيمبي الكونغولي.

التصنيف الثاني: بيراميدز - الرجاء المغربي - يانج أفريكانز التنزاني - شباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثالث: أورلاندو الجنوب إفريقي - الهلال السوداني - الجيش الملكي المغربي - ساجرادا الأنجولي.

التصنيف الرابع: مولودية الجزائر - مانياما الكونغولي - دجوليبا المالي - استاد أبيدجان الإيفواري.

وهناك احتمالية لوجود مجموعة عربية خالصة إذ يتواجد فريقا عربيا على الأقل بكل تصنيف.

ويتم تقسيم الـ 16 فريقا على أربع مجموعات لتضم كل مجموعة أربعة فرق ويتأهل الأول والثاني لربع النهائي.

وتضم المجموعة فريقا من التصنيف الأول وآخر من التصنيف الثاني ثم فريق من التصنيف الثالث وأخيرا فريق بالتصنيف الرابع.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الترجي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة.

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