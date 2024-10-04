راتكليف عن مستقبل تين هاج: لست صاحب القرار

الجمعة، 04 أكتوبر 2024 - 18:55

كتب : FilGoal

دان آشورث وبرونو فيرنانديز وإريك تين هاج وعمر براده - مانشستر يونايتد

أوضح جيم راتكليف المالك المشارك في نادي مانشستر يونايتد رأيه بشأن مستقبل إريك تين هاج المدير الفني للفريق.

واكتفى الشياطين الحمر بـ 3 انتصارات في أول 10 مباريات من الموسم في جميع المسابقات تحت قيادة الهولندي.

ويستعد مانشستر يونايتد للقاء أستون فيلا في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

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وقال راتكليف عبر بي بي سي: "هل تثق في تين هاج؟ لا أريد الإجابة على هذا السؤال".

وأضاف "أحب إريك وأعتقد أنه مدرب جيد ولكن في النهاية، ولست صاحب القرار، هناك فريق إداري يدير النادي وعليه أن يقرر الأفضل للفريق من مختلف النواحي".

وأكمل "الفريق الذي يدير النادي اجتمع لأول مرة سويا منذ يونيو أو يوليو الماضي، فانضم عمر بيرادا ودان أشورث فقط لإدارة الفريق في يوليو الماضي".

وأتم "فقط عملوا لأسابيع، ولم يقضوا وقتا طويلا بعد، لذلك عليك الانتظار واتخاذ قرار منطقي".

وأتم "هدفنا واضح، وهو إعادة مانشستر يونايتد لمكانته، هذا ما نريده".

وخسر يونايتد كأس الدرع الخيرية بركلات الترجيح ضد مانشستر سيتي في بداية الموسم.

ويحتل المركز الـ 13 في الدوري الإنجليزي بعد مرور 6 جولات برصيد 7 نقاط.

وحصد نقطتين من تعادلين في بداية المشوار بالدوري الأوروبي.

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