أرتيتا يكشف موعد عودة أوديجارد وزينتشينكو المحتمل

الجمعة، 04 أكتوبر 2024 - 18:34

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال موعد العودة المتوقع لـ أولكسندر زينتشينكو ومارتن أوديجارد.

ويستعد أرسنال للقاء ساوثامبتون في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "آرون رامسديل لاعب نحبه كثيرا، وضع بصمته في هذا النادي، ومن الرائع رؤيته هنا".

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وأضاف "أولكسندر زينتشينكو سيعود عقب التوقف الدولي على الأرجح إذا سارت الأمور بشكل جيد، عملية التعافي جيدة".

وتابع "من الصعب عودة مارتن أوديجارد الآن، يعمل بجد ويحاول بكل قوة، من الصعب أن نحدد موعدا لعودته".

وأتم "مما رأيته، يستحقون أكثر مما حققوا حتى الآن، نحن في الدوري الإنجليزي والتفاصيل الصغيرة مهمة للغاية من أجل الحصول على نتائج".

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر.

ويستضيف أرسنال ضيفه ساوثامبتون في ملعب الإمارات غدا السبت في الخامسة مساءً.

بينما يحتل ساوثامبتون العائد حديثا للدوري الإنجليزي المركز الـ 19 برصيد نقطة وحيدة.

أرسنال أرتيتا الدوري الإنجليزي
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