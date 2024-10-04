"لن أسامح فيما حدث من تدمير نفسي ومادي".. يوسف حسن يفسخ عقده مع الزمالك

أعلن يوسف حسن فسخ عقده مع الزمالك خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب اللاعب البالغ من العمر 21 عاما "جمهور الزمالك العظيم، حلم من أحلامي تحقق في دخولي نادي الزمالك، ولكن التوفيق لم حليفي".

‎وأضاف "تم فسخ تعاقدي مع نادي الزمالك اليوم و لا أعلم أين سيكتبلي القدر هذا العام حتى الآن في مستقبلي".

وأكمل "وأتمني التوفيق لنادي الزمالك وإسعاد جماهيره العظيمة".

وشدد "الكثير والكثير بداخلي ولكن كتابته لن يفيد في شيء".

وواصل "كان لدي الكثير من العروض من أندية في مصر وخارجها و بمبالغ أكثر من الزمالك ولكن اختياري للزمالك جاء حبا فيه وأملا في كتابة التاريخ معه".

وأضاف "ولكن عليكم أن تعلموا أن تم ظلمي ظلم لا يستحمله بشر لحسابات شخصية، وعليكم مراجعة تصريحات المدرب الكبير فيريرا عندما ذكر اسمي أنني سأكون أفضل لاعب في مصر و تم اختياري بالاسم".

وأكد "لن أسامح فيما حدث لي من تدمير نفسي ومادي وسيأتي التوقيت المناسب لمعرفتكم جميع التفاصيل حتي تدركوا وتعلموا كيف تحموا قلعتكم المجيدة من أصحاب المصالح الشخصية".

واختتم "أراكم علي خير وأتمني من الله التوفيق فيما هو قادم لي ولكم".

وتعاقد الزمالك من يوسف حسن في صيف عام 2022 قادما من وادي دجلة.

وسبق أن ذكر خالد الزيات وكيل اللاعبين في وقت سابق بعام 2020، أن يوسف حسن لاعب المقاولون العرب آنذاك تلقى عرض معايشة من نادي ميخلين البلجيكي.

كما تلقى دعوة أخرى لخوض فترة معايشة في نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بداية 2021.