روديجر: صلاح صدم العالم.. ولاعب مثل الحائط لا أصدق قوته

تحدث الألماني أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد، عن محمد صلاح زميله السابق في روما الإيطالي بين عامي 2015 و2017، واختار أفضل لاعب زامله في الملاعب، ولاعب آخر لم يحصل على حقه الكافي في كرة القدم.

وقال روديجر في حوار للبرنامج الأسبوعي "انسايد سكوب": "لست مندهشا من الأداء الذي يقدمه صلاح، لعبت معه موسمين في روما، الموسم الأول كان يحاول المراوغة كثيرًا أما الثاني فكان مباشرًا للغاية يريد تسجيل وصناعة الأهداف فقط".

وأكمل: "لم أكن أعلم أنه يفكر في ليفربول بالفعل، ولكن في أحد الأيام أخبرني أنه سيغادر إلى ليفربول، ولذلك في موسمه الأول مع ليفربول صدم العالم كله ولم أكن متفاجئا بذلك، والشيء المجنون أنه يصبح أفضل كل عام".

شهد موسم صلاح الأول في ليفربول تسجيله 44 هدفًا في 52 مباراة في كل البطولات.

كما أجاب روديجر في حواره على أسئلة سريعة عن الأفضل

أفضل 3 مدافعين في العالم؟

ويليام ساليبا وجابرييل مدافعي أرسنال، وفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.

أفضل من لعب معه؟

كريم بنزيمة، أستطيع أن أقول لوكا مودريتش وتوني كروس، وإيدين هازارد في تشيلسي، ولكنني سأذهب إلى كريم بنزيمة

أفضل لاعب لعبت ضده؟

أجويرو، كان من الممكن أن أقول ميسي أو رونالدو ولكنهما من كوكب آخر، لذا سأختار بشر مثلنا

أكثر لاعب لا يأخذ حقه؟

موسى ديمبيلي لاعب توتنام، احترم توتنام ولكنه كان يستحق اللعب في نادي أكبر، لم أرى لاعبا في قوته، هو مثل الحائط

أفضل لاعب في التدريب؟

إيدين هازارد