سلوت: اسألوني عن عقد صلاح بعد التوقف الدولي

الجمعة، 04 أكتوبر 2024 - 14:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح وأرني سلوت

انزعج آرني سلوت المدير الفني لليفربول، من تكرار سؤاله حول تجديد عقود ثلاثي الفريق محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، وترنت ألكسندر أرنولد.

سلوت رد خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الفريق أمام كريستال بالاس: "يعتقد الناس أنني مملا لتكرار نفس الإجابة، حاول أن تسألني بعد فترة التوقف الدولي".

ويحل ليفربول ضيفا على كريستال بالاس في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر السبت، في الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي، على ملعب سيلهرست بارك.

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ويحتل الريدز صدارة الدوري برصيد 15 نقطة، فيما يقبع بالاس في المركز الـ18 برصيد 3 نقاط.

وعن الصدارة، قال سلوت: "نحن ليفربول واللاعبون معتادون على التواجد في صدارة الدوري، اللاعبون لديهم الخبرة ليدركوا أننا لعبنا 6 مباريات فقط، فان دايك وصلاح وأرنولد وروبرتسون وأليسون فازوا قبل ذلك بالدوري ودوري الأبطال".

وأكمل: "سيكون غريبا إذا انجرف لاعبو ليفربول وراء صدارة الدوري، وقضاء كل ثانية على هواتفهم للنظر على جدول الترتيب".

وحول جاهزية فيدريكو كييزا لاعب الفريق الجديد القادم من يوفنتوس: "كييزا لم يتدرب في الأيام الأخيرة، ننتظر لنرى إذا كان بإمكانه التدريب لدخول قائمة مباراة السبت، فلا يمكنني اختيار سوى 20 لاعبا".

وغاب اللاعب الإيطالي عن فوز الفريق 2-0 أمام بولونيا يوم الأربعاء في دوري الأبطال بسبب الإصابة.

ولعب كييزا منذ انضمامه إلى ليفربول أساسيا في مباراة واحدة أمام وست هام في بطولة الكأس، فيما حل بديلاً خلال مواجهتي بورنموث في الدوري، وميلان في دوري الأبطال، بإجمالي 78 دقيقة.

اللاعب الهولندي ريان جرافينبيرخ يقدم أداءً مميزا خلال هذا الموسم مع ليفربول، ليجيب سلوت عن السبب وراء ذلك: "كنت أتوقع تحسن أداء جرافينبيرخ، ولكن المهم هو الاستمرار، الآن بدأ مباريات أساسيا ولعب 90 دقيقة أكثر من المباريات التي بدأها في الموسمين الماضيين، لذا المهم هو كيفية الحفاظ على ذلك وسط تلاحق المباريات".

أما الأروروجوياني داروين نونيز، قال مدرب ليفربول: "إن التحدي الذي يواجهنا دائمًا كطاقم هو إخراج أفضل ما في الأفراد، لقد وجدنا طرقًا مختلفة لتحديد موقف داروين عن ديوجو جوتا، فهما ليسا نفس اللاعب".

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