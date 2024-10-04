استبعاد سون من قائمة كوريا الجنوبية للإصابة

أعلن منتخب كوريا الجنوبية، استبعاد قائد الفريق وتوتنام الإنجليزي سون هيونج مين، من مباراتي الأردن والعراق في تصفيات كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.

وكشف الاتحاد الكوري عن إصابة سون في أوتار الركبة اليسرى، خلال مواجهة توتنام أمام كاراباج في الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي.

وغاب سون عن مباراتي توتنام أمام مانشستر يونايتد، وفيرينكفاروسي المجري.

ويلتقي توتنام أمام برايتون يوم الأحد 6 أكتوبر، قبل فترة التوقف الدولي.

وضم المدير الفني للمنتخب لاعب ماينز الألماني هونج هيون سيوك، بدلا من القائد سون.

ويلتقي منتخب كوريا الجنوبية أمام الأردن في العاصمة عمان يوم الخميس في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم ضمن منافسات المجموعة الثانية، قبل استضافة العراق يوم 15 اكتوبر في الجولة الرابعة.

ويحتل المنتخب الكوري المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد الأردن المتصدر بفارق الأهداف، وكذلك العراق صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد.

ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الثلاث في تصفيات آسيا إلى كأس العالم، فيما يخوض المنتخبان صاحبي المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة ملحق لاستكمال المتأهلين.

وقال مدرب منتخب كوريا هونج ميونج بو: "سون أخبرني أنه بدأ يشعر بتحسن، ولكننا لا نريد المخاطرة بمزيد من الإصابات".

سون هو الهداف الثالث في تاريخ كوريا الجنوبية بتسجيل 49 هدفا، بفارق 9 أهداف خلف المتصدر، كما أنه رابع أكثر لاعب مشاركة في المباريات الدولية مع كوريا برصي\ 129 مباراة.