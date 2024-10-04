قبل مواجهة عبد المنعم.. ديمبيلي يغيب عن تدريبات باريس سان جيرمان

غاب عثمان ديمبيلي عن تدريبات باريس سان جيرمان الذي يستعد لمواجهة نيس بالدوري الفرنسي.

وكان ديمبيلي قد غاب عن مباراة سان جيرمان ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا التي حسمها المدفعجية بهدفين دون رد.

ديمبيلي غاب عن تدريبات سان جيرمان بسبب المرض، ويأتي ذلك بعد استبعاده من مباراة فريقه السابقة في دوري الأبطال أمام أرسنال بسبب خلاف مع المدرب لويس إنريكي.

ومن المتوقع أن يستعيد ديمبيلي جاهزيته في الأيام القليلة المقبلة استعدادا لمواجهة نيس في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد نيس الذي يضم بين صفوفه المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم يوم الأحد المقبل.

ديمبيلي شارك خلال الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان خلال 7 مباريات وسجل 4 أهداف وصنع مثلهم.

باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الموسم الحالي من الدوري الفرنسي برصيد 16 نقطة.

فيما يتواجد نيس في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط.