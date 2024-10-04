مواعيد مباريات الجمعة 4 أكتوبر.. الأهلي والزمالك في دوري السيدات.. ورباعي محترف

يشهد اليوم الجمعة الموافق 4 من أكتوبر 2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات.

وينطلق اليوم الدوري المصري للسيدات بمواجهة نارية بين الأهلي والزمالك.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

وعل مستوى اللاعبين المصريين المحترفين بالخارج، يقود محمد النني فريق الجزيرة أمام نظيره الوصل في الدوري الإماراتي.

وفي الدوري السعودي يلعب الخليج بقيادة محمد شريف ضد الخلود الذي يضم بين صفوفه أليو ديانج لاعب الأهلي المعار.

وفي كأس نجوم قطر سيلعب الريان الذي يضم محمود حسن تريزيجيه ضد الدحيل.

بينما سيلعب نادي قطر بقيادة أحمد عبد القادر ضد الأهلي في كاس نجوم قطر.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة .

الدوري المصري للسيدات

الزمالك × الأهلي.. في تمام الساعة الرابعة عصرا.

المصري × زد.. في تمام الساعة الرابعة عصرا.

الاتحاد × بيراميدز.. في تمام الساعة الرابعة عصرا.

الدوري السعودي

الخليج × الخلود.. في تمام الساعة السادسة مساء وتذاع المباراة على قناة ssc sport 1.

ضمك × الشباب.. في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع المباراة على قناة ssc sport 1.

كأس نجوم قطر

الدحيل × الريان.. في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء وتذاع المباراة على قنوات الكاس القطرية.

نادي قطر × الأهلي.. في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء وتذاع المباراة على قنوات الكاس القطرية.