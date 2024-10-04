سيد عبد الله يكشف سبب انتقاله لـ البنك الأهلي

كشف سيد عبد الله لاعب البنك الأهلي سبب انتقاله لصفوف الفريق قادما من الزمالك.

وانضم صاحب الـ 24 عاما معارا من الزمالك للبنك الأهلي حتى نهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

وقال لاعب البنك الأهلي الجديد: "اتخذت قرار الانتقال عقب نهاية معسكر الإسكندرية عقب حديثي مع عبد الواحد السيد وجوزيه جوميز".

وأضاف "تلقيت عرضا من المصري ولم يتوصلوا لاتفاق، ثم حصلت على أكثر من عرض آخر وفضلت الانتقال للبنك الأهلي".

وأكمل "هدفي من الانتقال الحصول على فرصة المشاركة وعدد دقائق أكبر من أجل العودة للزمالك والانضمام لمنتخب مصر، وأنا واثق في قدراتي".

وأوضح سبب عدم انتقاله للمصري قائلا: "لم يحدث اتفاق بين الزمالك والمصري إداريا، وهو سبب عدم إتمام انتقالي".

وأتم عن مركزه المفضل في الملعب: "أفضل اللعب في أكثر من مركز، في بداية مشواري مع الزمالك بدأت اللعب كجناح أيمن ثم ظهير أيسر ثم لاعب وسط أيسر وأيمن، هذا أمر جيد بالنسبة لي، لكن يؤثر عليّ لأن الأداء يختلف واحتاج للوقت من أجل التأقلم على واجبات مركزي الجديد ولا يظُهر قدراتي جيدا".

وضم البنك الأهلي حتى الآن كل من هشام صلاح من الاتحاد السكندري وأحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم من سيراميكا كليوباترا وعبد العزيز البلعوطي من إنبي.

كما ضم الفريق مصطفى عبد الرحيم من الإنتاج الحربي وخالد عبد الشافي من لافيينا.

وأنهى البنك الأهلي الموسم الماضي في المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة.

ويقود الفريق طارق مصطفى فنيا إذ تولى تدريب الفريق في 34 مباراة الموسم الماضي.

وفاز الفريق تحت قيادته في 11 مباراة وتعادل في 10 وخسر 13.

الجناح البالغ 24 عاما بدأ مسيرته مع الزمالك وشارك في 87 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 13.

وتوج بقميص الأبيض بلقبي الدوري المصري والكونفدرالية.