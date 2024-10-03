الصفقة السابعة.. البنك الأهلي يضم سيد عبد الله

أعلن نادي البنك الأهلي ضم سيد عبد الله قادما من الزمالك.

وأوضح النادي ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأصبح جناح الزمالك سابع تدعيمات الفريق الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

وضم البنك الأهلي حتى الآن كل من هشام صلاح من الاتحاد السكندري وأحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم من سيراميكا كليوباترا وعبد العزيز البلعوطي من إنبي.

كما ضم الفريق مصطفى عبد الرحيم من الإنتاج الحربي وخالد عبد الشافي من لافيينا.

وأنهى البنك الأهلي الموسم الماضي في المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة.

ويقود الفريق طارق مصطفى فنيا إذ تولى تدريب الفريق في 34 مباراة الموسم الماضي.

وفاز الفريق تحت قيادته في 11 مباراة وتعادل في 10 وخسر 13.

الجناح البالغ 24 عاما بدأ مسيرته مع الزمالك وشارك في 87 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 13.

وتوج بقميص الأبيض بلقبي الدوري المصري والكونفدرالية.