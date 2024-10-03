الصفقة السابعة.. البنك الأهلي يضم سيد عبد الله

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 17:20

كتب : FilGoal

سيد عبد الله لاعب الزمالك

أعلن نادي البنك الأهلي ضم سيد عبد الله قادما من الزمالك.

وأوضح النادي ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأصبح جناح الزمالك سابع تدعيمات الفريق الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم اتفاقه لضم مصطفى طارق مصطفى مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: تلقينا عرضا يونانيا لضم أسامة فيصل خبر في الجول - البنك الأهلي يُبلغ محمود قاعود بالرحيل عن الفريق البنك الأهلي يتعاقد مع عبد العزيز البلعوطي

وضم البنك الأهلي حتى الآن كل من هشام صلاح من الاتحاد السكندري وأحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم من سيراميكا كليوباترا وعبد العزيز البلعوطي من إنبي.

كما ضم الفريق مصطفى عبد الرحيم من الإنتاج الحربي وخالد عبد الشافي من لافيينا.

وأنهى البنك الأهلي الموسم الماضي في المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة.

ويقود الفريق طارق مصطفى فنيا إذ تولى تدريب الفريق في 34 مباراة الموسم الماضي.

وفاز الفريق تحت قيادته في 11 مباراة وتعادل في 10 وخسر 13.

الجناح البالغ 24 عاما بدأ مسيرته مع الزمالك وشارك في 87 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 13.

وتوج بقميص الأبيض بلقبي الدوري المصري والكونفدرالية.

سيد عبد الله البنك الأهلي الدوري المصري الزمالك
نرشح لكم
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل خاصة للقيد بسبب كأس العالم للأندية 2025 زد يضم ماجد هاني وأحمد عادل الموسم ينطلق 7 أكتوبر.. كل صفقات دوري المحترفين مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موعد عودة التدريبات تحت قيادة كولر.. وجلسة مع رمضان بعد الأهلي و4 أندية.. غزل المحلة يرعى فريق الصيد قبل غلق القيد نصر: عائق وحيد يفصلنا عن ضم راموس.. وموقف بنشرقي ودور ممدوح عباس الزمالك: لم نشعر برغبة رمضان صبحي في الانضمام لنا.. وزيزو طلب أكثر من 60 مليون جنيه سنويا هشام نصر: عندما تسخر من الخصم يتم معاقبتك.. ويشرف الزمالك التجديد لـ السعيد
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل خاصة للقيد بسبب كأس العالم للأندية 2025 4 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - أرقام من فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية 2024 9 دقيقة | كرة يد
خبر في الجول - حرس الحدود يتمم اتفاقه مع فوزي الحناوي 37 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة ألمانيا - ناجلسمان يعلن بديل تير شتيجن.. وعودة روديجر أمام البوسنة وهولندا 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - محمد إبراهيم: الأهلي نادي مصنف وكبير.. والكل أصبح يحترم الكرة المصرية ساعة | كرة يد
كرة يد - إبراهيم المصري: فوز تاريخي تحقق بعد تقليل الأخطاء ضد برشلونة ساعة | كرة يد
كرة يد - عبد الرحمن طه: خضنا مباراة كبيرة ضد برشلونة.. وستُكتب في تاريخي الشخصي ساعة | كرة يد
بمشاركة الزمالك والمصري.. كاف يعلن إجراءات قرعة مجموعات الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 4 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي