قائمة موريتانيا - انضمام لاعب زد لأول مرة.. وعودة هارونا وكامارا أمام مصر

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 21:50

كتب : FilGoal

الجزائر - موريتانيا

قرر أمير عبده المدير الفني لـ منتخب موريتانيا استدعاء معط ماجاسا لاعب وسط زد لأول مرة في مواجهتي مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

ويستعد منتخب مصر لخوض معسكر أكتوبر المقبل، إذ يلتقي الفراعنة مع موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

لاعب وسط زد صاحب الـ 20 عاما، شارك الموسم الماضي في 29 مباراة وصنع هدفين ووصل لنهائي كأس مصر لأول مرة في تاريخ النادي.

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وكذلك انضم مامادو ديالو لأول مرة فيما عاد هارونا أبو دمبا وأبو بكر كامارا لقائمة المرابطون.

وبدأ المرابطون التصفيات بالفوز على بوتسوانا 1-0 ثم الخسارة من كاب فيردي 2-0.

وجاءت قائمة المنتخب المُلقب بـ "المرابطون" كالتالي:

حراسة المرمى: بابكر نياس (جانجون الفرنسي) – مامادو ديوب (جرونوبل الفرنسي) – إمباكي انجياي (نواكشوط كينجز)

الدفاع: دلاهي يالي (الحدود العراقي) – لامين با (فارازدين الكرواتي) – الحسن حوبيب (الجيش الملكي المغربي) – هارونا أبو دمبا – إبراهيما كيتا (مازيمبي الكونغولي) – نوح محمد العبد (نواذيبو) – علي عبيد (كلوج الروماني) – خاديم دياو (الهلال السوداني)

الوسط: محسن بده (الرجاء المغربي) – جسوما فوفانا (الهلال السوداني) – باكاري كامارا (نانسي الفرنسي) – عبد الله محمود (العربي الكويتي) – عمرو نجوم (باو الفرنسي) – معط ماجاسا (زد)

الهجوم: أبو بكر كامارا (سيباهان الإيراني) – أبو بكاري كويتا (أيك أثينا اليوناني) – عمر سيدي بونا (الوداد المغربي) – حمية الطنجي (الهلال الليبي) – بيات لكويري (نواذيبو) – بابا ياد (شيريف تيراسبول المولدوفي) – إدريسا تيام (الخريطيات القطري) – مامادو ديالو – مامادو سي (الجيش الرواندي).

ويستضيف منتخب مصر نظيره الموريتاني يوم 11 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة، بينما يحل ضيفا على موريتانيا يوم 15 من نفس الشهر.

وتطير بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا يوم 13 من الشهر نفسه على متن طائرة خاصة.

وكان منتخب مصر قد فاز في أول مباراتين على كاب فيردي وبوتسوانا ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا.

وكان من المقرر أن المباراة طاقم تحكيم جنوب إفريقي بقيادة توم أبو نجيل قبل أن يتم تعيين حكم تشادي بدلا منه بقيادة الحاجي ألاو.

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