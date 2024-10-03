تشكيل روما - سعود عبد الحميد أساسي لأول مرة في الدوري الأوروبي

يبدأ سعود عبد الحميد أساسيا لأول مرة بقميص روما في مواجهات إلفسبورج في الدوري الأوروبي.

وشارك عبد الحميد لأول مرة مع روما هذا الموسم في اللقاء السابق بالجولة الأولى من المسابقة أمام أتليتك بلباو لمدة 19 دقيقة.

الظهير السعودي انضم قادما من الهلال ولم يخض حتى الآن أي مباراة في الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل الذئاب

حراسة المرمى: ميل سيفلار

الدفاع: زكي شيليك – إيفان نديكا – ماريو هيرموسو – سعود عبد الحميد

الوسط: نيكولو بيسيلي – لياندرو باريديس – أنخيلينيو

الهجوم: ماتياس سولي – إيلدور شوموردوف – توماسو بالدينزي

وتعادل روما في الأولمبيكو بنتيجة 1-1 مع أتليتك بلباو في الجولة الأولى.

فيما خسر إلفسبورج بصعوبة بنتيجة 3-2 أمام ألكمار الهولندي.