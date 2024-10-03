تشكيل روما - سعود عبد الحميد أساسي لأول مرة في الدوري الأوروبي
الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 21:20
كتب : FilGoal
يبدأ سعود عبد الحميد أساسيا لأول مرة بقميص روما في مواجهات إلفسبورج في الدوري الأوروبي.
وشارك عبد الحميد لأول مرة مع روما هذا الموسم في اللقاء السابق بالجولة الأولى من المسابقة أمام أتليتك بلباو لمدة 19 دقيقة.
الظهير السعودي انضم قادما من الهلال ولم يخض حتى الآن أي مباراة في الدوري الإيطالي.
وجاء تشكيل الذئاب
حراسة المرمى: ميل سيفلار
الدفاع: زكي شيليك – إيفان نديكا – ماريو هيرموسو – سعود عبد الحميد
الوسط: نيكولو بيسيلي – لياندرو باريديس – أنخيلينيو
الهجوم: ماتياس سولي – إيلدور شوموردوف – توماسو بالدينزي
📋 Ecco la nostra formazione per #ElfsborgRoma 🐺
🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#ASRoma #UEL pic.twitter.com/6AxlJseaEG— AS Roma (@OfficialASRoma) October 3, 2024
وتعادل روما في الأولمبيكو بنتيجة 1-1 مع أتليتك بلباو في الجولة الأولى.
فيما خسر إلفسبورج بصعوبة بنتيجة 3-2 أمام ألكمار الهولندي.