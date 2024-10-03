كرة يد - أرقام من فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية 2024

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 20:43

كتب : محمد سمير

الأهلي - برشلونة - كرة يد

حقق الأهلي عدة أرقام متنوعة بعد فوزه بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024.

وانتصر الأهلي على برشلونة وفاز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية لكرة اليد لأول مرة في تاريخه. (طالع التفاصيل)

وإليكم أبرز الأرقام التي تحققت عقب مباراة اليوم

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- أصبح الأهلي أول فريق غير أوروبي يهزم برشلونة في كأس العالم للأندية.

- بات ذلك الفوز ثاني انتصار للأهلي على الفرق الأوروبية في البطولة بعد بنفيكا في نسخة 2022.

- أصبح الأهلي صاحب أفضل نتيجة لفريق إفريقي في مونديال الأندية (فضية - برونزية).

- أصبح الأهلي الفريق الإفريقي الوحيد في تاريخ البطولة الذي حقق فوزا على فرق أوروبية (بنفيكا وبرشلونة).

- حقق برشلونة أسوأ مركز في تاريخه البطل التاريخي لمونديال الأندية (5 ألقاب – مرتان وصيف - مرتان برونزية).

- يعد ذلك ثاني أفضل مركز يحققه الأهلي في البطولة بعد فضية نسخة 2007.

وبات الأهلي أول فريق من خارج قارة أوروبا ينتصر على برشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وحصد الأهلي البرونزية للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم للأندية لكرة اليد، بعدما حقق الفضية في 2007 والمركز الرابع في 2022.

وتعد تلك المرة الأولى التي ينتصر فيها الأهلي على برشلونة في مونديال اليد بعدما خسر من قبل في 2015 و2023 ودور المجموعات للنسخة الحالية.

وفاز برشلونة في دور المجموعات بنتيجة 31-23 لكن الأهلي رد له الدين في المباراة الحاسمة.

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