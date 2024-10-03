كرة يد - ثالث العالم.. الأهلي يحصد برونزية مونديال الأندية بفوز تاريخي على برشلونة

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 18:37

كتب : إسلام أحمد

أحمد عادل - الأهلي ضد ماجديبورج كرة يد

حقق الأهلي الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب) بالفوز على برشلونة الإسباني بنتيجة 32-29 في مباراة المركز الثالث.

وتستضيف مصر منافسات كأس العالم للأندية 2024 المقامة على صالة العاصمة الإدارية.

وحصد الأهلي البرونزية للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم للأندية لكرة اليد، بعدما حقق الفضية في 2007 والمركز الرابع في 2022.

أخبار متعلقة:
كرة يد - بفوز على تاوباتي.. الزمالك يُنهي مشواره في مونديال للأندية سادسا كرة يد - الدرع رجل المباراة.. فيزبريم يقصي برشلونة بعد اللجوء لشوطين إضافيين كرة يد - الدرع: أثبتنا قوة الفريق بالتأهل لنهائي مونديال الأندية.. والعمل لم ينته كرة يد - الزمالك يسحق كاليفورنيا إيجلز بفارق 18 في كأس العالم للأندية

وتعد تلك المرة الأولى التي ينتصر فيها الأهلي على برشلونة في مونديال اليد بعدما خسر من قبل في 2015 و2023 ودور المجموعات للنسخة الحالية.

وفاز برشلونة في دور المجموعات بنتيجة 31-23 لكن الأهلي رد له الدين في المباراة الحاسمة.

وسيلتقي فيزبريم المجري بقيادة يحيى الدرع مع ماجديبورج الألماني في الثامنة مساءً اليوم الخميس في المباراة النهائية لحسم اللقب.

وصف المباراة

تقدم الأهلي مبكرا في الدقيقة 3 واستفاد الأهلي من تألق محمد إبراهيم حارسه والذي تصدى لـ 3 فرص متتالية للفريق الإسباني.

وفي الدقيقة 8 أصبحت النتيجة 6-3 للأهلي ثم تعزز التقدم بعد 3 دقائق بنتيجة 8-4.

وواصل إبراهيم "ميحا" تألقه بالتقدم 10-4 في الدقيقة 16.

وأصبحت النتيجة مضاعفة 14-7 في الدقيقة 22.

واستفاد الفريق الإسباني من النقص العددي وقلص الفارق لينتهي الشوط الأول بنتيجة 18-15 للأهلي.

في الشوط الثاني حاول برشلونة تقليص الفارق وأصبحت النتيجة 20-18 للأهلي.

لكن لاعبو الأهلي استطاعوا الحفاظ على فارق 4 أهداف في الفترات التالية.

واتسع الفارق ليصبح 29-24 للأهلي، وفي النهاية حاول الفريق البرشلوني تقليص الفارق لكن دون أي جديد.

وفي النهاية حقق الأهلي البرونزية بالفوز بنتيجة 32-29، فيما أصبح المركز الرابع أسوأ مركز في تاريخ برشلونة في البطولة وهو الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب.

وفاز عبد الرحمن طه حارس الأهلي بجائزة رجل المباراة بفضل تألقه في الشوط الثاني.

الأهلي كرة يد برشلونة كأس العالم للأندية لكرة اليد
نرشح لكم
كرة يد - محمد إبراهيم: الأهلي نادي مصنف وكبير.. والكل أصبح يحترم الكرة المصرية كرة يد - إبراهيم المصري: فوز تاريخي تحقق بعد تقليل الأخطاء ضد برشلونة كرة يد - عبد الرحمن طه: خضنا مباراة كبيرة ضد برشلونة.. وستُكتب في تاريخي الشخصي انتهت كرة يد - الأهلي (32)-(29) برشلونة.. برونزية للأحمر كرة يد - بفوز على تاوباتي.. الزمالك يُنهي مشواره في مونديال للأندية سادسا مواعيد مباريات الخميس 3 أكتوبر 2024.. مواجهتان ناريتان لمرموش وعبد المنعم اسكواش - رباعي مصري إلى ربع نهائي قطر كلاسيك مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي
أخر الأخبار
خبر في الجول - حرس الحدود يتمم اتفاقه مع فوزي الحناوي 9 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة ألمانيا - ناجلسمان يعلن بديل تير شتيجن.. وعودة روديجر أمام البوسنة وهولندا 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - محمد إبراهيم: الأهلي نادي مصنف وكبير.. والكل أصبح يحترم الكرة المصرية 34 دقيقة | كرة يد
كرة يد - إبراهيم المصري: فوز تاريخي تحقق بعد تقليل الأخطاء ضد برشلونة 55 دقيقة | كرة يد
كرة يد - عبد الرحمن طه: خضنا مباراة كبيرة ضد برشلونة.. وستُكتب في تاريخي الشخصي ساعة | كرة يد
بمشاركة الزمالك والمصري.. كاف يعلن إجراءات قرعة مجموعات الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
زد يضم ماجد هاني وأحمد عادل ساعة | الدوري المصري
موتا: الشجاعة منحتنا الفوز على لايبزج ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 4 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي