كرة يد - ثالث العالم.. الأهلي يحصد برونزية مونديال الأندية بفوز تاريخي على برشلونة

حقق الأهلي الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب) بالفوز على برشلونة الإسباني بنتيجة 32-29 في مباراة المركز الثالث.

وتستضيف مصر منافسات كأس العالم للأندية 2024 المقامة على صالة العاصمة الإدارية.

وحصد الأهلي البرونزية للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم للأندية لكرة اليد، بعدما حقق الفضية في 2007 والمركز الرابع في 2022.

وتعد تلك المرة الأولى التي ينتصر فيها الأهلي على برشلونة في مونديال اليد بعدما خسر من قبل في 2015 و2023 ودور المجموعات للنسخة الحالية.

وفاز برشلونة في دور المجموعات بنتيجة 31-23 لكن الأهلي رد له الدين في المباراة الحاسمة.

وسيلتقي فيزبريم المجري بقيادة يحيى الدرع مع ماجديبورج الألماني في الثامنة مساءً اليوم الخميس في المباراة النهائية لحسم اللقب.

وصف المباراة

تقدم الأهلي مبكرا في الدقيقة 3 واستفاد الأهلي من تألق محمد إبراهيم حارسه والذي تصدى لـ 3 فرص متتالية للفريق الإسباني.

وفي الدقيقة 8 أصبحت النتيجة 6-3 للأهلي ثم تعزز التقدم بعد 3 دقائق بنتيجة 8-4.

وواصل إبراهيم "ميحا" تألقه بالتقدم 10-4 في الدقيقة 16.

وأصبحت النتيجة مضاعفة 14-7 في الدقيقة 22.

واستفاد الفريق الإسباني من النقص العددي وقلص الفارق لينتهي الشوط الأول بنتيجة 18-15 للأهلي.

في الشوط الثاني حاول برشلونة تقليص الفارق وأصبحت النتيجة 20-18 للأهلي.

لكن لاعبو الأهلي استطاعوا الحفاظ على فارق 4 أهداف في الفترات التالية.

واتسع الفارق ليصبح 29-24 للأهلي، وفي النهاية حاول الفريق البرشلوني تقليص الفارق لكن دون أي جديد.

وفي النهاية حقق الأهلي البرونزية بالفوز بنتيجة 32-29، فيما أصبح المركز الرابع أسوأ مركز في تاريخ برشلونة في البطولة وهو الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب.

وفاز عبد الرحمن طه حارس الأهلي بجائزة رجل المباراة بفضل تألقه في الشوط الثاني.