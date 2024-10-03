كرة يد - محمد إبراهيم: الأهلي نادي مصنف وكبير.. والكل أصبح يحترم الكرة المصرية

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 19:50

كتب : FilGoal

الأهلي - برشلونة - كرة يد

يرى محمد إبراهيم حارس يد الأهلي أن الفريق عوض الهزيمة في نصف النهائي بالفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وانتصر الأهلي على برشلونة وفاز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية لكرة اليد لأول مرة في تاريخه. (طالع التفاصيل)

وقال حارس يد الأهلي عبر أون تايم سبورتس: "أهدي الفوز لجمهور الأهلي، نحن نادي كبير ومصنف والكل يحترمنا ويحترم الكرة المصرية ويعمل لها ألف حساب".

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وأضاف "عوضنا خسارتنا في نصف النهائي وحقق ميدالية تاريخية نستحقها، و"موتنا" أنفسنا في المباراة حتى لا نخسر على أرضنا".

وأتم "كل تركيزنا كان الفوز وتعويض الخسارة".

وبات الأهلي أول فريق من خارج قارة أوروبا ينتصر على برشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وحصد الأهلي البرونزية للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم للأندية لكرة اليد، بعدما حقق الفضية في 2007 والمركز الرابع في 2022.

وتعد تلك المرة الأولى التي ينتصر فيها الأهلي على برشلونة في مونديال اليد بعدما خسر من قبل في 2015 و2023 ودور المجموعات للنسخة الحالية.

وفاز برشلونة في دور المجموعات بنتيجة 31-23 لكن الأهلي رد له الدين في المباراة الحاسمة.

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