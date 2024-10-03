كرة يد - إبراهيم المصري: فوز تاريخي تحقق بعد تقليل الأخطاء ضد برشلونة

أوضح إبراهيم المصري لاعب يد الأهلي كيف تفوق الفريق في الفوز على برشلونة في مباراة المركز الثالث من كأس العالم للأندية لكرة يد.

وانتصر الأهلي على برشلونة وفاز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية لكرة اليد لأول مرة في تاريخه. (طالع التفاصيل)

إبراهيم المصري لاعب يد الأهلي عبر أون تايم سبورتس: "فوز تاريخي بعدما فزنا على بطل العالم، جاء بعد أيام من الخسارة من بطل ألمانيا والعالم، وخسرنا تلك المباراة بسبب بعض الأخطاء ونقص الخبرة".

وأضاف "قللنا الأخطاء ضد برشلونة وحاولنا منعهم من العودة في نتيجة المباراة بعدما تعلمنا من الدروس السابقة".

وواصل "استطعنا التقدم بفارق أهداف جيد، وهو ما ساعدنا لتحقيق فوز تاريخي وأبارك للجميع".

وأتم "برشلونة بطل أوروبا، وتحدثنا قبل المباراة أننا نحتاج للفوز أكثر منهم، وبدأنا بشكل جيد وقلوا الفارق قبل نهاية الشوط الأول، وتحدثنا ين الشوطين أن نكون أسرع وأفضل في ظل وجود حراس ودفاع مميز وهو ما تحقق".

"فوز تااااااريخي"🔥🔥.. تعليق صخرة الدفاع إبراهيم المصري بعد فوز الأهلي على برشلونة pic.twitter.com/7VJox0ObN0 — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 3, 2024

وبات الأهلي أول فريق من خارج قارة أوروبا ينتصر على برشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وحصد الأهلي البرونزية للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم للأندية لكرة اليد، بعدما حقق الفضية في 2007 والمركز الرابع في 2022.

وتعد تلك المرة الأولى التي ينتصر فيها الأهلي على برشلونة في مونديال اليد بعدما خسر من قبل في 2015 و2023 ودور المجموعات للنسخة الحالية.

وفاز برشلونة في دور المجموعات بنتيجة 31-23 لكن الأهلي رد له الدين في المباراة الحاسمة.