كرة يد - عبد الرحمن طه: خضنا مباراة كبيرة ضد برشلونة.. وستُكتب في تاريخي الشخصي

وصف عبد الرحمن طه حارس يد الأهلي الفوز على برشلونة الإسباني بـ "مباراة كبيرة للتاريخ".

وانتصر الأهلي على برشلونة وفاز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية لكرة اليد لأول مرة في تاريخه. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الرحمن طه عبر أون تايم سبورتس: "خضنا مباراة كبيرة للتاريخ، حضرنا أنفسنا طيلة البطولة بشكل جيد وواجهنا بطل آخر 3 نسخ وفزنا عليه".

وأضاف "الفريق تغير في السنوات الأخيرة، ونحاول إسعاد الجماهير ونقدم أقصى جهد والقادم سيكون أفضل".

وواصل "سنشارك في بطولة إفريقيا بعد أيام قليلة، واليوم سنحتفل بعد الفوز باللقب ومن الغد سنستعد للمشاركة في بطولة أخرى".

وتابع "الجماهير دعمتنا منذ اليوم الأول في المدرجات وتفاعلوا مع كل هدف وتصدي، وهذا أمر رائع بالنسبة لنا، ونتمنى وجودهم في كل المباريات".

وأتم "سعيد بحصولي على رجل المباراة ووجود بصمة لي في مباراة تاريخية كهذه، ستُكتب في تاريخي الشخصي، وسأبذل أقصى ما لدي ليكون لدي دور أكبر مع الفريق".

رجل مباراة البرونزية🥉.. تصريحات عبد الرحمن طه بعد التفوق على برشلونة🔥 pic.twitter.com/CM9RSTUlEC — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 3, 2024

وتألق محمد إبراهيم حارس الأهلي في الشوط الأول ثم عبد الرحمن طه في الثاني لقيادة الأهلي للفوز الكبير على برشلونة.

وبات الأهلي أول فريق من خارج قارة أوروبا ينتصر على برشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وحصد الأهلي البرونزية للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم للأندية لكرة اليد، بعدما حقق الفضية في 2007 والمركز الرابع في 2022.

وتعد تلك المرة الأولى التي ينتصر فيها الأهلي على برشلونة في مونديال اليد بعدما خسر من قبل في 2015 و2023 ودور المجموعات للنسخة الحالية.

وفاز برشلونة في دور المجموعات بنتيجة 31-23 لكن الأهلي رد له الدين في المباراة الحاسمة.