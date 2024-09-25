"حاوي جديد".. زد يعلن التعاقد مع عمار حمدي

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 14:18

كتب : FilGoal

عمار حمدي - المقاولون العرب

أعلن نادي زد تعاقده مع عمار حمدي لاعب الأهلي.

وكشف النادي عن التعاقد مع اللاعب في مقطع فيديو قدمه خلاله كصفقة جديدة تحت عنوان "حاوي جديد".

ووقع اللاعب على عقد لمدة 4 سنوات مع زد.

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وقال حمدي في تصريحات لـ FilGoal.com: " التوقيع لنادي زد خطوة مهمة بالنسبة لمستقبلي هو نادي كبير ومحترم ولديه إدارة على أعلى مستوى من الاحترافية".

وأضاف "تعبت من التنقل بين الأندية في الفترة الماضية ولكن خلاص ستستقر حياتي وأنا سعيد بتلك الخطوة".

وكان FilGoal.com علم في وقت سابق اتفاق النادي مع الزمالك على التعاقد مع الثنائي حمدي علاء وماجد هاني بشكل نهائي.

كما اتفق النادي مع الأهلي على التعاقد مع محمد أشرف ورأفت خليل.

وقضى عمار الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى المقاولون العرب.

وانضم صاحب الـ 25 عاما إلى الأهلي في عام 2019 قادما من النصر وخلال تلك الفترة خرج في أكثر إعارة مع الاتحاد السكندري وطلائع الجيش والمقاولون العرب.

وشارك حمدي في 16 مباراة مع المقاولون العرب خلال الموسم الماضي وتمكن من تسجيل هدف واحد وصنع آخر.

عمر حمدي زد الأهلي الدوري المصري ميركاتو
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