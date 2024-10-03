سلوت وأرتيتا مجددا.. المرشحون لجائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 14:39

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي المرشحين لجائزة افضل مدرب عن شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي.

وضمت القائمة: ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، وأوناي إيمري مدرب أستون فيلا، وإنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، وماركو سيلفا مدرب فولام، وآرني سلوت مدرب ليفربول .

وتم فتح باب التصويت للجماهير لاختيار أفضل لاعب حتى يوم الإثنين 7 أكتوبر، الساعة 2 بتوقيت القاهرة.

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وسيتم دمج أصوات الجماهير مع أصوات لجنة خبراء كرة القدم، لتحديد أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر والإعلان عن اسمه الأسبوع المقبل.

ونجح الألماني فابيان هورزلر مدرب برايتون في الفوز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي عن شهر أغسطس.

ماذا قدم المدربون؟

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

أصبح أرتيتا أول مدرب لأرسنال في بريميرليج يفوز في 3 مباريات متتالية خارج أرضه بالفوز أمام توتنام.

فاز أرسنال على حساب توتنام، ثم تعادل أمام مانشستر سيتي 2-2 رغم لعب الشوط الثاني منقوصا، قبل الفوز على حساب ليستر سيتي 4-2.

وترشح أرتيتا للمرة الثانية لجائزة مدرب الشهر بعد تواجده ضمن المرشحين في شهر أغسطس.

أوناي إيمري مدرب أستون فيلا

عبر أستون فيلا شهر سبتمبر دون هزيمة، فحقق الفوز أمام إيفرتون 3-2 رغم التأخر في البداية 2-0.

وبعد تأخر الفريق أمام ولفرهامبتون بهدف حقق الفوز 3-1، وتعادل أخيرًا أمام إبسويتش تاون، لينهي الشوط في المركز الخامس بفارق نقطتين عن الصدارة.

إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي

فاز تشيلسي أمام بورنموث 1-0، ووست هام 3-0، والتعادل أمام كريستال بالاس 1-1، وأخيرًا الفوز على حساب برايتون 4-2.

ونجح تشيلسي في أن يكون أفضل فريق يسجل في الشهر بتسجيل 9 أهداف.

ماركو سيلفا مدرب فولام

نجح فولام في التواجد في المركز الخامس بعد نهاية شهر سبتمبر.

ولم يتلق فولام الخسارة بعد تعادله مع وست هام 1-1، والفوز على نيوكاسل 3-1، وأمام نوتنجهام فورست 1-0.

آرني سلوت مدرب ليفربول

دخل سلوت ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الشهر للمرة الثانية على التوالي، مع صدارة ليفربول لمسابقة الدوري برصيد 15 نقطة.

حقق الريدز الفوز 3 مرات في شهر سبتمبر، أمام مانشستر يونايتد 3-0 ليصبح أول مدرب يفوز بأول لقاء له أمام مانشستر يونايتد منذ بوب بيزلي عام 1975.

وخسر الريدز بعدها 1-0 أمام نوتنجهام فورست، ولكن نجح في استعادة عافيته والفوز 3-0 أمام بورنموث، و2-1 أمام ولفرهامبتون ليؤمن لفريقه الصدارة.

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