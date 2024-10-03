"مشكلة شخصية عليّ تقبلها" بروس يكشف سبب استبعاد تاو من قائمة جنوب إفريقيا

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 14:31

كتب : FilGoal

المغرب - جنوب إفريقيا - بيرسي تاو

كشف هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا سبب استبعاد بيرسي تاو من قائمة الفريق.

واستبعد هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، بيرسي تاو جناح الأهلي من القائمة النهائية للفريق رغم تواجده في القائمة المبدئية. (مزيد من التفاصيل)

ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة الكونغو برازفيل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

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وكشف هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عبر شبكة SABC: "تم استبعاد بيرسي تاو لأنه يعاني من مشكلة شخصية، لن أعلق على هذا وعليّ أن أتقبل ذلك".

ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة الكونغو برازفيل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا ضد الكونغو يوم 11 أكتوبر الجاري على ملعبه، بينما يحل ضيفا على الكونغو في برازفيل يوم 15 من الشهر ذاته.

ولعب بيرسي تاو بقميص منتخب جنوب إفريقيا 46 مباراة دولية سجل خلالها 15 هدفا.

وكان قد تم استبعاد بيرسي تاو أيضا عن معسكر جنوب إفريقيا في سبتمبر الماضي.

وكانت آخر مباراة لعبها تاو بقميص جنوب إفريقيا ضد نيجيريا في يونيو والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وخاض بيرسي تاو هذا الموسم مع الأهلي ثلاث مباريات ونجح في تسجيل هدفين أمام جور ماهيا بالدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

ولعب تاو مباراتي الأهلي ضد جور ماهيا، بالإضافة لمواجهة السوبر الإفريقي أمام الزمالك والتي حسمها الأبيض بركلات الترجيح.

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