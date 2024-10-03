قائمة المغرب - انضمام الشيبي وغياب ثنائي الأهلي وزياش قبل مواجهتي إفريقيا الوسطى

انضم محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز إلى قائمة منتخب المغرب لمعسكر أكتوبر الجاري.

وأعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب قائمة الفريق والتي ضمت 25 لاعبا.

وشهدت القائمة انضمام محمد الشيبي لاعب بيراميدز، بينما غاب كل من أشرف داري ويحيى عطية الله ثنائي الأهلي.

كما غاب حكيم زياش عن قائمة منتخب المغرب.

ويلعب المغرب أمام إفريقيا الوسطى مباراتين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

ويتصدر منتخب المغرب مجموعته برصيد 6 نقاط من مباراتين، بينما إفريقيا الوسطى في المركز الثاني بثلاث نقاط.

ويلعب منتخب المغرب مباراتيه أمام إفريقيا الوسطى يومي 12 و15 أكتوبر الجاري.

وجاءت قائمة منتخب المغرب كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - صلاح الدين شهاب.

الدفاع: أشرف حكيمي - محمد الشيبي - عبد الكبير عبقار - جمال الدين حركاس - نايف أكرد - عبد الحميد آيت بو دلال - أدم أزنو - نصير مزراوي.

الوسط: سفيان أمرابط - بلال الخنوس - إسماعيل الصيباري - أسامة تارجالين - رضا بلحيان - عز الدين أوناحي.

الهجوم: أسامة الصحراوي - إلياس أخوماش - أيوب الكعبي - يوسف النصيري - سفيان رحيمي - أمين عدلي - إلياس بن صغير - عبد الصمد الزلزولي.