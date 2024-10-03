بعد التواجد بالقائمة المبدئية.. استبعاد تاو من منتخب جنوب إفريقيا قبل مواجهتي الكونغو

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 13:47

كتب : محمد عبد العظيم

بيرسي تاو - جنوب إفريقيا - تونس

استبعد هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، بيرسي تاو جناح الأهلي من القائمة النهائية للفريق.

ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة الكونغو برازفيل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا ضد الكونغو يوم 11 أكتوبر الجاري على ملعبه.

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بينما يحل ضيفا على الكونغو في برازفيل يوم 15 من الشهر ذاته.

واستبعد بروس، بيرسي تاو من القائمة النهائية التي ضمت 23 لاعبا.

ويحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني في المجوعة الـ11 من التصفيات برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن أوغندا متصدرة الترتيب.

أما منتخب الكونغو فجمع 3 نقاط من مباراتين، ويتذيل منتخب جنوب السودان الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ولعب بيرسي تاو بقميص منتخب جنوب إفريقيا 46 مباراة دولية سجل خلالها 15 هدفا.

وكان قد تم استبعاد بيرسي تاو أيضا عن معسكر جنوب إفريقيا في سبتمبر الماضي.

وكانت آخر مباراة لعبها تاو بقميص جنوب إفريقيا ضد نيجيريا في يونيو والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وخاض بيرسي تاو هذا الموسم مع الأهلي ثلاث مباريات ونجح في تسجيل هدفين أمام جور ماهيا بالدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

ولعب تاو مباراتي الأهلي ضد جور ماهيا، بالإضافة لمواجهة السوبر الإفريقي أمام الزمالك والتي حسمها الأبيض بركلات الترجيح.

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