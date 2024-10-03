الأكثر مساهمة بالأهداف والتتويج بالألقاب.. أرقام قياسية لـ ميسي بعد حصد بطولة جديدة

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 12:25

كتب : FilGoal

بوسكيتس - ميسي - سواريز - ألبا

توج ليونيل ميسي بثاني ألقابه مع إنتر ميامي بعدما حصد لقب درع المشجعين.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

يُمنح درع المشجعين للفريق الأكثر حصدا للنقاط في موسم الدوري الأمريكي بقسميه الشرقي والغربي.

وسجل ليونيل ميسي هدفين في فوز إنتر ميامي بينما أحرز لويس سواريز الهدف الثالث، ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 68 ليصبح الأكثر جمعا للنقاط في مرحلتي القسم الشرقي والغربي.

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ورفع ميسي رصيده إلى 17 هدفا بينما لويس سواريز بـ 18 هدفا في المركز الثالث بترتيب الهدافين الذي يتصدره كريستيان بينتيكي بـ 22 هدفا.

ويعتبر ذلك اللقب هو الثاني له بقميص إنتر ميامي بعدما فاز بكأس الدوريات الموسم الماضي.

أبرز الأرقام التي حققها ليونيل ميسي بعد تتويجه بلقبه الـ 46:

- وصل للمساهمة التهديفية رقم 1218 كأكثر لاعب مساهمة في أهداف بالتاريخ.

- سجل 843 هدفا وصنع 375 خلال 1074 مباراة.

- أكثر من توج بالألقاب بعدما حقق 46 لقبا مع الأندية والمنتخب متفوقا على داني ألفيش بلقبين.

- ميسي سجل 30 هدفا بقميص إنتر ميامي (خلال 34 مباراة) ليتجاوز جونزالو هيجوايين (29 هدفا)، ويفصل الأرجنتيني هدفا واحدا ليعادل ليوناردو كامبانا الهداف التاريخي للنادي.

- سجل ميسي الهدف رقم 66 من ركلة حرة متفوقا على كريستيانو رونالدو (64 هدفا من ركلة حرة)

وساهم ميسي في وصول إنتر ميامي لكأس أبطال كونكاكاف الموسم الجاري لأول مرة في تاريخ النادي عبر تحقيق لقب كأس الدوريات الموسم الماضي، لكن مشوار الفريق توقف في ربع النهائي أمام مونتيري المكسيكي.

وحسم إنتر ميامي تأهله للبطولة مجددا بعد حصد درع المشجيعن.

إنتر ميامي ليونيل ميسي
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