مدرب بولونيا: لم يمكننا فعل شيء أمام هدف صلاح.. وخرجنا برؤوس مرفوعة

أشاد فينشينزو إيتاليانو المدير الفني لفريق بولونيا بهدف محمد صلاح أمام فريقه.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

واعترف إيتاليانو بصعوبة إيقاف محمد صلاح، بعدما خسر بولونيا أمام ليفربول بهدفين دون مقابل.

ونجح صلاح في تسجيل هدف وصناعة آخر خلال المباراة التي أقيمت في دوري أبطال أوروبا.

وقال فينشينزو إيتاليانو المدير الفني لفريق بولونيا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "من الواضح أننا خرجنا برؤوس مرفوعة أمام ليفربول، ولعبنا مباراة رائعة بغض النظر عن الهدفين".

وأوضح "كان بإمكاننا التصرف بشكل أفضل في الهدف الأول، لكن لم يكن بوسعنا فعل أي شيء بشأن هدف محمد صلاح، فهو امتلك نسبة 100% للتسجيل بتلك الطريقة".

وتابع "امتلكنا الشخصية وخلقنا الفرص وكنا شجعان، وسعيد جدا بالأداء".

وشدد "لكن من العار عدم تسجيلنا لهدف خاصة أن فارق الأهداف قد يكون حاسما في الجدول".

واختتم إيتاليانو تصريحاته "أنت تعرف مدى صعوبة الأمر بالنسبة لمن يشاركون في مثل هذه المسابقات لأول مرة".

video:1

وحقق صلاح رقما قياسيا بعدما أصبح أكثر لاعبي إفريقي تسجيلا للأهداف في الأدوار الرئيسية بعدما وصل إلى 45 هدفا.

وحقق ليفربول العلامة الكاملة عقب مرور جولتين من دوري أبطال أوروبا، ليصبح في المركز الخامس بفارق الأهداف.

وتعتبر تلك هي الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ويلعب ليفربول أمام كل من لايبزيج وباير ليفركوزن وريال مدريد وجيرونا وليل وأيندهوفن على الترتيب.