اللقب الـ 46.. ميسي يسجل ثنائية في تتويجه ببطولة جديدة مع إنتر ميامي

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 10:41

كتب : إسلام أحمد

ليونيل ميسي - لويس سواريز - إنتر ميامي

حسم إنتر ميامي لقب "درع المشجعين" ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وتغلب إنتر ميامي على كولمبوس كرو بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 32 وقبل جولتين من ختام مرحلة القسمين الشرقي والغربي.

ما هو درع المشجعين؟

يُمنح درع المشجعين للفريق الأكثر حصدا للنقاط في موسم الدوري الأمريكي بقسميه الشرقي والغربي.

ويحصل حامل درع المشجعين على فرصة التأهل القاري لـ كأس أبطال كونكاكاف (تعادل دوري أبطال إفريقيا في أمريكا الشمالية).

وسجل ليونيل ميسي هدفين في فوز إنتر ميامي بينما أحرز لويس سواريز الهدف الثالث.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 68 ليصبح الأكثر جمعا للنقاط في مرحلتي القسم الشرقي والغربي.

وبذلك رفع ميسي رصيده إلى 17 هدفا بينما لويس سواريز بـ 18 هدفا في المركز الثالث بترتيب الهدافين الذي يتصدره كريستيان بينتيكي بـ 22 هدفا.

كما حقق ليونيل ميسي رقما قياسيا جديدا بعدما رفع رصيده من الألقاب إلى 46 بطولة.

ويعتبر ذلك اللقب هو الثاني له بقميص إنتر ميامي بعدما فاز بكأس الدوريات الموسم الماضي.

وجاءت ألقاب ميسي كالآتي:

الأندية (39 لقبا)

مع برشلونة توج بـ 35 لقب: (10 دوري - 7 كأس الملك - 8 سوبر إسباني - 4 دوري أبطال أوروبا - 3 سوبر أوروبي - 3 كأس عالم للأندية)

مع باريس سان جيرمان توج بـ 3 ألقاب (2 دوري فرنسي - 1 كأس الأبطال الفرنسي)

مع إنتر ميامي توج بلقبين (كأس الدوريات - درع المشجعين)

مع الأرجنتين توج بـ 6 ألقاب

(2 كوبا أمريكا - 1 كأس العالم - 1 كأس الفيناليسيما - 1 كأس العالم تحت 17 عاما - 1 ذهبية الأولمبياد)

ماذا بعد؟

حجز إنتر ميامي فرصة التأهل لنهائيات الدوري الأمريكي للمنافسة على اللقب.

وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي لتحديد بطل الموسم في أمريكا.

وفي حال حقق ميسي اللقب سيرفع رصيده لـ 47 لقبا إجماليا من بينها 3 مع إنتر ميامي خلال موسم ونصف.

واستطاعت 6 فرق فقط من حصد لقبي درع المشجعين وكأس الدوري الأمريكي في نفس الموسم وهم: دي سي يونايتد (1997-1999) وكانساس سيتي (2000) ولوس أنجلوس جالاكسي (2002-2011) وكولمبوس كرو (2008) وتورنتو (2017) ولوس أنجلوس (2022).

ماذا قدم ميسي هذا الموسم؟

يعد ميسي الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم في الدوري الأمريكي.

سجل 17 هدفا وصنع 16 في 17 مباراة، رغم غيابه في العديد من المباريات بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي كوبا أمريكا ضد كولومبيا.

وخاض ميسي 34 مباراة وسجل 30 وصنع 17 بشكل إجمالي في جميع المسابقات بقميص الفريق الوردي.

وساهم ميسي في وصول إنتر ميامي لكأس أبطال كونكاكاف الموسم الجاري لأول مرة في تاريخ النادي عبر تحقيق لقب كأس الدوريات الموسم الماضي، لكن مشوار الفريق توقف في ربع النهائي أمام مونتيري المكسيكي.

إنتر ميامي ليونيل ميسي الدوري الأمريكي
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