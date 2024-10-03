صلاح: لم أعلم بتحقيقي رقما قياسيا بهدفي ضد بولونيا.. والفارق بين سلوت وكلوب

لم يكن محمد صلاح على علم بتحقيقه رقما قياسيا بعد تسجيل هدفا أمام بولونيا ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وحقق صلاح أكثر من رقم قياسي بالتسجيل في شباك بولونيا، أبرزهم كونه أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد بدوري الأبطال.

وقال محمد صلاح لاعب ليفربول عبر قناة بي إن سبورتس عقب الفوز على بولونيا: "اللعب أمام فريق إيطالي صعب لأنهم جيدون من الناحية الخططية ولكن الحمد لله نجحنا في تخطي ذلك وتحقيق الفوز".

أما عن تسجيله هدف وصناعة آخر فأجاب "الحمد لله أتمنى أن تسير الأمور بهذه الطريقة وتحقيق الفريق للفوز، وأسعى دائما لمساعدة الفريق لتحقيق الانتصار".

وتغلب ليفربول على بولونيا بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبسؤاله عن شعوره بتحقيق رقم قياسي جديد كشف "أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد بدوري الأبطال؟ في الحقيقة أول مرة أعرف هذه المعلومة ولم أكن على علم بها".

أما عن حقيقة وجود فارق بين أرني سلوت ويورجن كلوب فأوضح صلاح "نعم هناك فارق بين سلوت وكلوب، طريقة اللعب مختلفة، ونحن الآن نحاول التأقلم مع ذلك".

واختتم صلاح تصريحاته "سلوت يغير من طريقته وفقا للمباراة والمنافس بينما كلوب طريقته ثابتة ونفرض طريقتنا على أي فريق، والحمد لله نسير بشكل جيد في الدوري ودوري الأبطال وأتمنى أن نستمر بتلك الطريقة".

وحقق صلاح رقما قياسيا بعدما أصبح أكثر لاعبي إفريقي تسجيلا للأهداف في الأدوار الرئيسية بعدما وصل إلى 45 هدفا.

وجاءت أرقام محمد صلاح بعد تسجيل هدف وصناعة آخر أمام بولونيا في دوري الأبطال كالآتي:

- تخطى دروجبا بالوصول للهدف رقم 45 في الأدوار الرئيسية بدوري أبطال أوروبا ليتخطى المهاجم الإيفواري دروجبا صاحب الـ 44 هدفا. (صلاح كان قد سجل 4 أهداف أخرى في الأدوار التمهيدية).

- محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد. (سجل ضد أياكس ورينجرز ونابولي وريال مدريد في موسم 2023-24).

- أصبح ثالث لاعب يسجل في 5 مباريات متتالية على ملعب فريقه بدوري أبطال أوروبا من الدوري الإنجليزي بعد تيري هنري مع أرسنال (7 مرات) ورود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد (6 مرات).

- ساهم في 11 هدفا خلال 9 مشاركات هذا الموسم (سجل 6 وصنع 5).

- في رابع مواجهاته أمام بولونيا سجل صلاح هدفه السادس في الفريق الإيطالي (5 منهم بقميص روما).

- بولونيا هو الفريق رقم 25 الذي يهز صلاح شباكه أوروبيا بقميص ليفربول.

- صلاح يعادل أهداف ألفريدو دي ستيفانو بـ 49 هدفا في دوري الأبطال بشكل عام.

وحقق ليفربول العلامة الكاملة عقب مرور جولتين من دوري أبطال أوروبا، ليصبح في المركز الخامس بفارق الأهداف.

وتعتبر تلك هي الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ويلعب ليفربول أمام كل من لايبزيج وباير ليفركوزن وريال مدريد وجيرونا وليل وأيندهوفن على الترتيب.