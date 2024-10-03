صلاح: لم أعلم بتحقيقي رقما قياسيا بهدفي ضد بولونيا.. والفارق بين سلوت وكلوب

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 10:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح

لم يكن محمد صلاح على علم بتحقيقه رقما قياسيا بعد تسجيل هدفا أمام بولونيا ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وحقق صلاح أكثر من رقم قياسي بالتسجيل في شباك بولونيا، أبرزهم كونه أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد بدوري الأبطال.

وقال محمد صلاح لاعب ليفربول عبر قناة بي إن سبورتس عقب الفوز على بولونيا: "اللعب أمام فريق إيطالي صعب لأنهم جيدون من الناحية الخططية ولكن الحمد لله نجحنا في تخطي ذلك وتحقيق الفوز".

أخبار متعلقة:
رقم قياسي جديد لـ صلاح.. ليفربول يواصل انتصاراته الأوروبية بثنائية في بولونيا تشكيل ليفربول - صلاح ونونيز يقودان الهجوم أمام بولونيا.. وجوتا على مقاعد البدلاء الصدارة حمراء.. هدف صلاح يقود ليفربول للفوز على ولفرهامبتون تشكيل ليفربول – عودة أليسون وصلاح يقود الهجوم ضد ولفرهامبتون

أما عن تسجيله هدف وصناعة آخر فأجاب "الحمد لله أتمنى أن تسير الأمور بهذه الطريقة وتحقيق الفريق للفوز، وأسعى دائما لمساعدة الفريق لتحقيق الانتصار".

وتغلب ليفربول على بولونيا بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبسؤاله عن شعوره بتحقيق رقم قياسي جديد كشف "أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد بدوري الأبطال؟ في الحقيقة أول مرة أعرف هذه المعلومة ولم أكن على علم بها".

أما عن حقيقة وجود فارق بين أرني سلوت ويورجن كلوب فأوضح صلاح "نعم هناك فارق بين سلوت وكلوب، طريقة اللعب مختلفة، ونحن الآن نحاول التأقلم مع ذلك".

واختتم صلاح تصريحاته "سلوت يغير من طريقته وفقا للمباراة والمنافس بينما كلوب طريقته ثابتة ونفرض طريقتنا على أي فريق، والحمد لله نسير بشكل جيد في الدوري ودوري الأبطال وأتمنى أن نستمر بتلك الطريقة".

وحقق صلاح رقما قياسيا بعدما أصبح أكثر لاعبي إفريقي تسجيلا للأهداف في الأدوار الرئيسية بعدما وصل إلى 45 هدفا.

وجاءت أرقام محمد صلاح بعد تسجيل هدف وصناعة آخر أمام بولونيا في دوري الأبطال كالآتي:

- تخطى دروجبا بالوصول للهدف رقم 45 في الأدوار الرئيسية بدوري أبطال أوروبا ليتخطى المهاجم الإيفواري دروجبا صاحب الـ 44 هدفا. (صلاح كان قد سجل 4 أهداف أخرى في الأدوار التمهيدية).

- محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد. (سجل ضد أياكس ورينجرز ونابولي وريال مدريد في موسم 2023-24).

- أصبح ثالث لاعب يسجل في 5 مباريات متتالية على ملعب فريقه بدوري أبطال أوروبا من الدوري الإنجليزي بعد تيري هنري مع أرسنال (7 مرات) ورود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد (6 مرات).

- ساهم في 11 هدفا خلال 9 مشاركات هذا الموسم (سجل 6 وصنع 5).

- في رابع مواجهاته أمام بولونيا سجل صلاح هدفه السادس في الفريق الإيطالي (5 منهم بقميص روما).

- بولونيا هو الفريق رقم 25 الذي يهز صلاح شباكه أوروبيا بقميص ليفربول.

- صلاح يعادل أهداف ألفريدو دي ستيفانو بـ 49 هدفا في دوري الأبطال بشكل عام.

وحقق ليفربول العلامة الكاملة عقب مرور جولتين من دوري أبطال أوروبا، ليصبح في المركز الخامس بفارق الأهداف.

وتعتبر تلك هي الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ويلعب ليفربول أمام كل من لايبزيج وباير ليفركوزن وريال مدريد وجيرونا وليل وأيندهوفن على الترتيب.

ليفربول محمد صلاح دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
بعد هدفه أمام بايرن - إيمري يمدح دوران: تحدثنا عن خروج نوير الدائم جون دوران بعد هدفه أمام بايرن: سجلت في شباك أحد فرق أحلامي مدرب بولونيا: لم يمكننا فعل شيء أمام هدف صلاح.. وخرجنا برؤوس مرفوعة سلوت: ماذا يمكنني أن أقول عن صلاح؟ ولا أتطلع للموسم المقبل في الوقت الحالي أنشيلوتي: كنا سيئين أمام ليل.. ونأمل أن يتكرر ما حدث بعد خسارة أتليتكو يوفنتوس يخطف انتصارًا قاتلاً أمام لايبزج رغم الطرد.. وموناكو يتعادل مع دينامو زغرب تخطى دروجبا.. 7 أرقام حققها صلاح بهدفه أمام بولونيا في أبطال أوروبا بايرن لا يفوز على أستون فيلا.. إيمري يضرب ضحيته المفضلة ويلحق الهزيمة الأولى بـ كومباني
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موعد عودة التدريبات تحت قيادة كولر.. وجلسة مع رمضان 40 دقيقة | الدوري المصري
بعد هدفه أمام بايرن - إيمري يمدح دوران: تحدثنا عن خروج نوير الدائم 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأكثر مساهمة بالأهداف والتتويج بالألقاب.. أرقام قياسية لـ ميسي بعد حصد بطولة جديدة 56 دقيقة | أمريكا
جون دوران بعد هدفه أمام بايرن: سجلت في شباك أحد فرق أحلامي ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب بولونيا: لم يمكننا فعل شيء أمام هدف صلاح.. وخرجنا برؤوس مرفوعة ساعة | دوري أبطال أوروبا
سلوت: ماذا يمكنني أن أقول عن صلاح؟ ولا أتطلع للموسم المقبل في الوقت الحالي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أنشيلوتي: كنا سيئين أمام ليل.. ونأمل أن يتكرر ما حدث بعد خسارة أتليتكو 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد الأهلي و4 أندية.. غزل المحلة يرعى فريق الصيد قبل غلق القيد 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 4 بهدف صلاح في ولفرهامبتون.. رقم على مستوى ركلات الجزاء وآخر من الصعب كسره