نصر: عائق وحيد يفصلنا عن ضم راموس.. وموقف بنشرقي ودور ممدوح عباس

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 01:04

كتب : FilGoal

عودة سيرخيو راموس لإشبيلية

كشف هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة مفاوضات نجله مع سرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا السابق للانضمام إلى النادي.

سيرخيو راموس

النادي : لاعب حر

الزمالك

وأوضح هشام نصر أن الأمر لا يزال مفتوحا والراتب ليس العائق الوحيد.

وقال هشام نصر عبر قناة أون تايم سبورتس: "نجلي علي تواصل بالفعل مع وكيل سرجيو راموس من أجل الانضمام إلى الزمالك".

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وكشف "العائق الوحيد لم يكن الراتب المطلوب ولكن السيولة المالية".

وأوضح "لا يزال الحوار مفتوحا بشأن محاولة ضم راموس إلى الزمالك وكيفية تمويل الصفقة، ولم يتم حسم الأمر".

وشدد "قصة راموس تشبه انضمام كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي، البعض يتحدث عن راتبه الكبير ولكن العائد أكبر بكثير".

أما عن حقيقة مواجهة ريال مدريد فأجاب "هناك فكرة مطروحة لإقامة مباراة بين الزمالك وريال مدريد، ونتمنى أن يكون الزمالك أول فريق يخوض منافسات بطولة أفروأوروبية".

وواصل "لا أعتقد أن أشرف بنشرقي سينضم إلى الزمالك مستقبلا، هو الآن في الدوري القطري ونتمنى له التوفيق كون ابن من أبناء الزمالك السابقين".

أما عن دور ممدوح عباس قال: "تبرع بأكثر من 120 مليون جنيه خلال الفترة الماضية لنادي الزمالك".

واختتم هشام نصر تصريحاته "ذلك تبرع وليس قرضا وبدون أي شروط وهو أكثر المساندين للنادي خلال فترتنا، وأشكر عباس على دعمه غير المشروط ودون أي تدخل".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأصبح ذلك هو لقب السوبر الإفريقي الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند ثماني بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.

وتعتبر هذه هي البطولة الثانية لجوميز مع الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقررت هيئة الترفيه السعودية إعطاء الزمالك جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار من الاتحاد الإفريقي.

بينما حصل الأهلي على 250 ألف دولار لحلوله في المركز الثاني.

ولعب راموس خلال مشواره مع أندية إشبيلية وريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وتوج راموس بلقب كأس العالم مرة واحدة وأمم أوروبا مرتين.

أما مع ريال مدريد فتوج بكل البطولات الممكنة بعد حصد دوري أبطال أوروبا 4 مرات والدوري الإسباني 5 مرات وكأس العالم للأندية 4 مراتوالسوبر الأوروبي 3 مراتوكأس ملك إسبانيا مرتين وكأس السوبر الإسباني 4 مرات.

الزمالك سرجيو راموس
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