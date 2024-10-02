انتهت أبطال أوروبا - ليل (1)-(0) ريال مدريد.. نهاية المباراة
الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 21:46
كتب : FilGoal
يحل ريال مدريد ضيفا على ليل الفرنسي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وكان ريال مدريد قد انتصر في الجولة الافتتاحية بينما خسر فريق ليل.
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نهاية المباراة
ق86 التعادل يضيع بغرابة شديدة
ق57 نزول مبابي ومودريتش وخروج ميليتاو وإندريك
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق48 جوووووول جوناثان ديفيد من ركلة جزاء
ق46 ركلة جزاء لصالح فريق ليل بسبب لمسة يد على كامافينجا
ق26 لونين والقائم يتألقان أمام ديفيد
ق19 إندريك يهدر هدفا محققا
ق6 تسديدة أولى من فينيسيوس ولكن تصدي حارس المرمى
انطلاق المباراة
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