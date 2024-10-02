خبر في الجول - إيقاف الإسماعيلي عن القيد حتى نهاية الموسم

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 21:20

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

تلقى نادي الإسماعيلي إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برفض طلبه بإيقاف تنفيذ منع النادي عن القيد.

وحسبما علم FilGoal.com فبعد هذا القرار تأكد إيقاف الإسماعيلي عن قيد الصفقات الجديدة حتى نهاية الموسم المقبل.

وهو ما يعني عدم قدرة النادي على قيد الصفقات الجديدة سواء في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وكذلك الشتوية في يناير 2025.

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وعلم FilGoal.com أن عقوبة إيقاف القيد للدراويش هي عقوبة انضباطية لابد من تنفيذها، وليست مرتبطة بدفع قيمة غرامة مالية أو تسوية مستحقات لاعب.

وسبق أن تقدم الإسماعيلي بطلب لإيقاف تنفيذ حكم المنع من القيد وتأجيله، خاصة في ظل محاولات النادي المستمرة في الفترة الأخيرة لتوفيق أوضاعه، ومستندا على عدم وصول قضية التونسي فراس شواط إلى المحكمة الرياضية الدولية. (طالع التفاصيل)

وبذلك أصبح الإسماعيلي موقوفا عن قيد الصفقات للموسم المقبل، بعدما استطاع النادي حل أزمة القيد في يناير الماضي وقيد مجموعة من الصفقات الجديدة آنذاك.

ولا تعد تلك الأزمة الوحيد التي تضرب الدراويش في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل وجود انقسام داخل مجلس الإدارة بشأن قرار تعيين المدير الفني الجديد للفريق.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق تفاصيل انقسام مجلس إدارة الإسماعيلي بشأن المدير الفني.

يوجد انقسام في مجلس إدارة الإسماعيلي بعد إعلان قرار تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للفريق.

عودة أحمد فهيم لمجلس الإدارة من جديد بعد تقديم استقالته أعادت حالة الانقسام خاصة أنه يؤيد تعيين حمد إبراهيم لاستكمال مشوار الراحل إيهاب جلال.

بعد عودة فهيم تعادلت الأصوات في مجلس الإدارة بواقع 4 في صالح غريب و4 في صالح حمد، ومع احتساب صوت نصر أبو الحسن رئيس النادي بـ 2 في حالة التعادل فالكفة تميل لصالح حمد إبراهيم.

بسبب عدم التوصل لقرار لنهائي بين مسؤولي مجلس الإدارة تقرر إلغاء المران قبل بدايته، فيما ينتظر شوقي غريب مصيره بعد صدور قرار مجلس الإدارة النهائي.

وأعلن الإسماعيلي تعيين شوقي غريب مديرا فنيا يوم الإثنين الماضي.

ويتولى شوقي غريب تدريب الإسماعيلي خلفا للراحل إيهاب جلال الذي توفي قبل عدة أسابيع.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها شوقي غريب تدريب الإسماعيلي، وكانت الأولى في عام 2013 لفترة قصيرة.

ومن جهة أخرى، عمل حمد إبراهيم كمدرب مساعد مع إيهاب جلال في أكثر من تجربة أبرزها الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر.

وأنهى الإسماعيلي الدوري الموسم الماضي في المركز الـ14 برصيد 33 نقطة.

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