تقرير مغربي: الصقور الليبي يتمم اتفاقه مع أوناجم

أتم نادي الصقور الليبي اتفاقه مع المغربي محمد أوناجم لاعب الزمالك السابق لضمه خلال هذا الصيف.

محمد أوناجم النادي : الوداد الرياضي

وبات أوناجم لاعبا حرا عقب نهاية تعاقده مع الوداد المغربي بنهاية الموسم المنصرم.

وبحسب إذاعة Mfmsport المغربية، فإن نادي الصقور الليبي توصل إلى اتفاق نهائي بشأن ضم أوناجم.

أوناجم ارتبط خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى نادي المدينة الليبي، لكن الاتفاق لم يتم ويبدو أنه قريبا من اللعب لنادي الصقور بحسب التقارير.

صاحب الـ32 عاما حمل قميص الوداد لمدة 9 سنوات وحقق معه العديد من البطولات أبرزها: 3 للدوري المغربي وكأس السوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا.

كما لعب بقميص الزمالك بين عامي 2019 -2021 وحقق معه 4 ألقاب هي: الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الإفريقي.

وارتدى أوناجم قميص الزمالك في 64 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 10.