تقرير مغربي: الصقور الليبي يتمم اتفاقه مع أوناجم

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 20:44

كتب : FilGoal

محمد أوناجم الزمالك المحلة الدوري المصري

أتم نادي الصقور الليبي اتفاقه مع المغربي محمد أوناجم لاعب الزمالك السابق لضمه خلال هذا الصيف.

محمد أوناجم

النادي : الوداد الرياضي

وبات أوناجم لاعبا حرا عقب نهاية تعاقده مع الوداد المغربي بنهاية الموسم المنصرم.

وبحسب إذاعة Mfmsport المغربية، فإن نادي الصقور الليبي توصل إلى اتفاق نهائي بشأن ضم أوناجم.

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أوناجم ارتبط خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى نادي المدينة الليبي، لكن الاتفاق لم يتم ويبدو أنه قريبا من اللعب لنادي الصقور بحسب التقارير.

صاحب الـ32 عاما حمل قميص الوداد لمدة 9 سنوات وحقق معه العديد من البطولات أبرزها: 3 للدوري المغربي وكأس السوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا.

كما لعب بقميص الزمالك بين عامي 2019 -2021 وحقق معه 4 ألقاب هي: الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الإفريقي.

وارتدى أوناجم قميص الزمالك في 64 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 10.

محمد أوناجم الدوري الليبي الزمالك
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