كما كشف في الجول - الصفقة الرابعة.. بيراميدز يضم صديق أوجولا

أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع النيجيري صديق أوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا.

ويعتبر أوجولا رابع تدعيمات بيراميدز للموسم الجديد، إذ ضم طارق علاء من سموحة ويوسف إبراهيم "أوباما" في صفقة انتقال حر وعبد الرحمن مجدي من الإسماعيلي.

ويلعب النيجيري صديق أوجولا صاحب الـ 23 عاما في مركز الجناح الأيمن كما يمكنه اللعب بمركز صانع الألعاب.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق أن الناديين توصلا لاتفاق لإعارة صديق أوجولا لصفوف بيراميدز مع وجود شرط نية البيع.

في المقابل سيحصل سيراميكا كليوباترا على خدمات الثنائي محمود عبد الحفيظ "زلاكة" وفاخري لاكاي على سبيل الإعارة بنية البيع أيضا.

ويرتبط أوجولا بتعاقد مع سيراميكا كليوباترا حتى صيف 2027.

وانضم أوجولا لصفوف سيراميكا في بداية الموسم الماضي قادما من سموحة مقابل 24 مليون جنيه بعقد يمتد لـ 3 مواسم.

وارتدى أوجولا قميص سموحة قادما من شوتنج ستارز في صفقة انتقال حر في 2021.

ولعب أوجولا 34 مباراة مع سيراميكا كليوباترا في الموسم المنقضي وساهم في 23 هدفا.

إذ نجح أوجولا في تسجيل 12 هدفا وصنع 11 آخرين.

كما توج أوجولا بلقب كأس الرابطة المصرية على حساب فريق طلائع الجيش.

ويعتبر أوجولا ثاني أكثر لاعب صناعة للأهداف في الدوري المصري بـ 7 أهداف خلف محمد الشيبي.

كما يأتي أوجولا في المركز الثالث لأكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالدوري المصري برصيد 18 هدفا خلف كل من وسام أبو علي مهاجم الأهلي وفيستون ماييلي مهاجم بيراميدز.

ويستعد بيراميدز لمنافسات كأس السوبر المصري والمقرر إقامته في الإمارات في شهر أكتوبر الجاري.

ويواجه بيراميدز فريق الزمالك يوم 20 أكتوبر الجاري في نصف نهائي كأس السوبر المصري بمدينة أبوظبي الإماراتية.

ويشارك بيراميدز في السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي.

ويسعى الفريق السماوي لتحقيق لقبه الأول ببطولة السوبر المصري.