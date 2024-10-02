الرجاء يكشف حقيقة التفاوض مع موسيماني وميتشو

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 19:02

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي

كشف نادي الرجاء المغربي حقيقة التفاوض مع بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق، والصربي ميتشو مدرب الزمالك السابق.

وقرر الرجاء التخلي عن مدربه البوسني روسمير سفيكو بسبب تراجع النتائج.

وقال مصدر من الرجاء عبر موقع البطولة المغربي: "تدريب الرجاء مجرد إشاعات، وأبرزها اسمي المدربين موسيماني وميتشو".

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فيما ذكر موقع لو سبورت 360 المغربي في وقت سابق أن الرجاء وضع التونسي جلال القادري مدرب منتخب تونس السابق ضمن حساباته.

وتعرض الرجاء لهزيمة ثقيلة على يد اتحاد طنجة بثلاثية ضمن منافسات الدوري المغربي.

ويحمل الرجاء لقبي الدوري وكأس المغرب عن الموسم المنصرم.

جلال قادري قاد منتخب تونس في نهائيات كأس العالم 2022 التي ودعها نسور قرطاج من دور المجموعات رغم الفوز التاريخي على فرنسا بهدف دون رد.

لكنه القادري أقيل من منصبه عقب الخروج من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا الأخيرة.

الرجاء موسيماني ميتشو
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