رينار: أريد تدريب منتخب في مونديال 2026.. عرض نيجيريا كان الأفضل والباقي لم يناسبني

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 18:38

كتب : FilGoal

رينار - المغرب

أعلن الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني السابق لمنتخب فرنسا للسيدات السابق، رغبته في العودة لتدريب منتخب رجال وخوض كأس العالم 2026.

وقاد رينار منتخبات زامبيا والمغرب، وكوت ديفوار، والسعودية، وأنجولا، خلال مسيرته التدريبية قبل الانتقال لتدريب سيدات فرنسا.

وأوضح رينار في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: "أريد تدريب منتخب رجال في كأس العالم 2026، ولن أحصل على إجازة".

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وأكمل: "حتى يناير إن لم يكن لدي فرصة لتدريب منتخب.. ماذا سأفعل.. ربما يمكنني تدريب نادي".

وتوج رينار مع منتخبي زامبيا، وكوت ديفوار بكأسي الأمم الإفريقية 2012، و2015 ليصبح بذلك أول مدرب يفوز بلقبين في منافسة أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين.

وعن تلقي المدرب الفرنسي لعرض لتدريب منتخب نيجيريا، علق: "كنت على وشك تدريب منتخب نيجيريا، فكرت في الإيجابيات والسلبيات لبضعة أيام قبل رفض العرض".

وأضاف: "عرض نيجيريا هو أفضل عرض تلقيته حتى الآن، والباقي لم يناسبني".

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم في أغسطس الماضي، تعيين الألماني برونو لاباديا كمدير فني جديد لمنتخب النسور، ليصبح المدرب رقم 37 في تاريخ النسور (طالع التفاصيل)

وكان مصدر مقرب من المدرب الفرنسي - طلب عدم ذكر اسمه - قال لـFilGoal.com، في فبراير 2024، أن الاتحاد المصري لكرة القدم استطلع رأي رينار لتدريب منتخب مصر، بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا، عقب توديع كأس أمم إفريقيا 2023 من دور الـ16 على يد الكونغو الديمقراطية (طالع التفاصيل)

ورحل رينار عن منتخب فرنسا للسيدات، بعد الخسارة أمام سيدات البرازيل في ربع نهائي أوليمبياد باريس.

وأوضح رينار في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: "أنا المسؤول عن فشل منتخب فرنسا للسيدات في الأولمبياد، وحددت أهدافا مع الاتحاد الفرنسي ولم أنجح في تحقيقها".

وأكمل: "لم أكن على طبيعتي مع منتخب فرنسا للسيدات، كان علي أن أكون مختلفا ".

وأعلن الاتحاد السنغالي رحيل أليو سيسيه عن تدريب منتخب أسود التيرانجا، بعد 9 سنوات قضاهم في تدريب المنتخب، وذلك بعد عدم الفوز بلقب أمم إفريقيا 2023 والتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022 وتراجع المنتخب في تصنيف فيفا".

من هو رينار؟

المدرب الفرنسي الشهير صاحب الـ55 عاما غني عن التعريف لجمهور الكرة المصرية والإفريقية بالطبع.

توج مع منتخب زامبيا بكأس أمم إفريقيا 2012 على حساب كوت ديفوار.

وبعد ذلك بثلاثة أعوام قاد ديفوار نفسها للفوز بكأس أمم إفريقيا 2015.

ومع المغرب قاد المنتخب إلى ربع نهائي نسخة 2017 والتأهل لكأس العالم 2018 لكنه ودع البطولة من دور المجموعات.

وبعدها انتقل رينار لتدريب منتخب السعودية حيث قاد الفريق للتأهل لكأس العالم 2022 ورغم توديع البطولة من دور المجموعات لكنه سطر تاريخا بالفوز على حامل اللقب منتخب الأرجنتين في المباراة الافتتاحية.

وانتقل رينار في خطوة مفاجئة لتدريب منتخب فرنسا للسيدات قبل الخروج من ربع نهائي أولمبياد باريس أمام البرازيل 1-0.

وتفاوض اتحاد الكرة في أكثر من وقت سابق مع المدرب الفرنسي لتدريب مصر لكن في النهاية لم تكلل المفاوضات بالنجاح.

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