مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الموقف من المشاركة بأمم إفريقيا للمحليين

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إجراء قرعة تصفيات أمم إفريقيا للمحليين يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 من شهر أكتوبر الجاري.

وتستضيف كينيا وأوغندا وتنزانيا نهائيات البطولة في الفترة من 1 وحتى 28 فبراير 2025، ولم يذكر الاتحاد الإفريقي الفرق المشاركة بالتصفيات.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "لا يوجد لدينا منتخب محليين أو جهاز فني للمشاركة في أمم إفريقيا المقبلة".

وأوضح "لا وقت لتكوين منتخب قبل إجراء القرعة بسبب ضيق الوقت".

وتجرى القرعة في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء المقبل.

وتقام الجولة الأولى من 25 إلى 27 أكتوبر ومن 1 إلى 3 نوفمبر.

بينما الجولة الثانية في الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر ومن 27 إلى 29 ديسمبر المقبل.

ولأول مرة تقام البطولة بنظام التنظيم المشترك بين أكثر من دولة.

وارتفع عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 19 بدلا من 16.

وستشارك الـ 3 دول المستضيفة في التصفيات وستحظى بفرصة التأهل المباشرة للنهائيات.

وأقيمت بطولة أمم إفريقيا للمحليين لأول مرة منذ 2009.

ويعد منتخبا الكونغو الديمقراطية والمغرب الأكثر تتويجا برصيد لقبين لكل منتخب.

فيما حصدت ليبيا والسنغال وتونس اللقب مرة وحيدة.

وحصدت السنغال لقب النسخة الأخيرة بالفوز على الجزائر في النهائي.

يذكر أن نسخة 2027 من أمم إفريقيا ستقام بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، ولأول مرة أيضا تقام البطولة الكبرى في القارة بتنظيم مشترك بين 3 دول.