كاف يعلن موعد قرعة تصفيات أمم إفريقيا للمحليين

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 17:58

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا للمحليين

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد قرعة تصفيات أمم إفريقيا للمحليين.

وتستضيف كينيا وأوغندا وتنزانيا نهائيات البطولة في الفترة من 1 وحتى 28 فبراير 2025.

وكشف كاف في بيانه إجراء قرعة تصفيات أمم إفريقيا يوم الأربعاء 9 أكتوبر الجاري.

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وتجرى القرعة في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتقام الجولة الأولى من 25 إلى 27 أكتوبر ومن 1 إلى 3 نوفمبر.

بينما الجولة الثانية في الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر ومن 27 إلى 29 ديسمبر المقبل.

ولأول مرة تقام البطولة بنظام التنظيم المشترك بين أكثر من دولة.

وارتفع عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 19 بدلا من 16.

وستشارك الـ 3 دول المستضيفة في التصفيات وستحظى بفرصة التأهل المباشرة للنهائيات.

وأقيمت بطولة أمم إفريقيا للمحليين لأول مرة منذ 2009.

ويعد منتخبا الكونغو الديمقراطية والمغرب الأكثر تتويجا برصيد لقبين لكل منتخب.

فيما حصدت ليبيا والسنغال وتونس اللقب مرة وحيدة.

وحصدت السنغال لقب النسخة الأخيرة بالفوز على الجزائر في النهائي.

يذكر أن نسخة 2027 من أمم إفريقيا ستقام بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، ولأول مرة أيضا تقام البطولة الكبرى في القارة بتنظيم مشترك بين 3 دول.

أمم إفريقيا للمحليين كاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
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