"بسبب عدم تحقيق الأهداف".. إقالة أليو سيسيه من تدريب منتخب السنغال

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم رحيل أليو سيسيه عن تدريب منتخب السنغال.

وتولى سيسيه تدريب أسود التيرانجا في 2015 بعدما بدأ كمدرب مساعد في 2011 في المنتخب.

وكشف بيان الاتحاد السنغالي أسباب الإقالة وعدم تجديد تعاقد سيسيه "بسبب عدم الفوز بلقب أمم إفريقيا 2023 والتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022 وتراجع المنتخب في تصنيف فيفا".

وأضاف البيان "سيتم تعيين طاقم فني وطني مؤقت لقيادة الفريق في تصفيات أمم إفريقيا 2025 للمحليين. كما تم إلغاء المؤتمر الصحفي المقرر عقده يوم 4 أكتوبر المقبل والذي سيتم فيه عرض قائمة المنتخب لمواجهتي مالاوي المقبلتين في تصفيات أمم إفريقيا 2025".

وودع منتخب السنغال كأس العالم 2022 أمام إنجلترا بالخسارة 3-0 في دور الـ 16، كما ودع أمم إفريقيا 2023 من نفس المرحلة بالخسارة من كوت ديفوار بركلات الترجيح.

كما تراجع المنتخب مركزين في آخر تصنيف لـ فيفا عن شهر سبتمبر الماضي.

𝘾𝙊𝙈𝙈𝙐𝙉𝙄𝙌𝙐𝙀́ 👇 La FSF tient à remercier Monsieur Aliou CISSE pour sa bonne collaboration et ses brillants résultats à la tête des différentes sélections nationales qu'il a eu à diriger depuis son arrivée en 2011 et lui souhaite pleins succès pour l'avenir. pic.twitter.com/W6Lxt7E9cw — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) October 2, 2024

وكتب المنتخب السنغالي عبر حسابه: "من قائد أيقوني إلى مدرب أسطوري، كتبت الكثير من القصص الجميلة في تاريخ الكرة السنغالية. وطنيتك، وحس الواجب والتضحية هي الانعكاس الحي لنجاحتنا. شكرا على كل شيء أليو سيسه، شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق".

De capitaine emblématique à entraîneur légendaire, tu as écris les plus belles de l’histoire du football sénégalais. Ton patriotisme, ton sens du devoir et du sacrifice ont été le reflet vivant de nos succès. Merci pour tout coah Aliou Cissé. Merci infiniment et bonne chance. 🙏 pic.twitter.com/ZgZd4Ey3oq — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) October 2, 2024

المدرب البالغ 48 عاما قاد السنغال في 99 مباراة دولية وتوج بلقب كأس أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخ بلاده في 2021.

وفاز الأسود في 64 مباراة وتعادل في 22 وخسر 13 تحت قيادة قائد السنغال السابق.

ويستعد منتخب السنغال لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات أمم إفريقيا 2025 في التوقف الدولي الجاري.

وبدأ منتخب السنغال مشواره في التصفيات القارية بالتعادل 1-1 مع بوركينا فاسو والفوز على بوروندي 1-0.

وفي تصفيات كأس العالم 2026 يحتل منتخب السنغال المركز الثاني برصيد 8 نقاط خلف السودان المتصدر برصيد 10 نقاط بعد مرور 4 جولات.