"بسبب عدم تحقيق الأهداف".. إقالة أليو سيسيه من تدريب منتخب السنغال

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 16:59

كتب : FilGoal

إنجلترا - السنغال - أليو سيسيه

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم رحيل أليو سيسيه عن تدريب منتخب السنغال.

وتولى سيسيه تدريب أسود التيرانجا في 2015 بعدما بدأ كمدرب مساعد في 2011 في المنتخب.

وكشف بيان الاتحاد السنغالي أسباب الإقالة وعدم تجديد تعاقد سيسيه "بسبب عدم الفوز بلقب أمم إفريقيا 2023 والتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022 وتراجع المنتخب في تصنيف فيفا".

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وأضاف البيان "سيتم تعيين طاقم فني وطني مؤقت لقيادة الفريق في تصفيات أمم إفريقيا 2025 للمحليين. كما تم إلغاء المؤتمر الصحفي المقرر عقده يوم 4 أكتوبر المقبل والذي سيتم فيه عرض قائمة المنتخب لمواجهتي مالاوي المقبلتين في تصفيات أمم إفريقيا 2025".

وودع منتخب السنغال كأس العالم 2022 أمام إنجلترا بالخسارة 3-0 في دور الـ 16، كما ودع أمم إفريقيا 2023 من نفس المرحلة بالخسارة من كوت ديفوار بركلات الترجيح.

كما تراجع المنتخب مركزين في آخر تصنيف لـ فيفا عن شهر سبتمبر الماضي.

وكتب المنتخب السنغالي عبر حسابه: "من قائد أيقوني إلى مدرب أسطوري، كتبت الكثير من القصص الجميلة في تاريخ الكرة السنغالية. وطنيتك، وحس الواجب والتضحية هي الانعكاس الحي لنجاحتنا. شكرا على كل شيء أليو سيسه، شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق".

المدرب البالغ 48 عاما قاد السنغال في 99 مباراة دولية وتوج بلقب كأس أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخ بلاده في 2021.

وفاز الأسود في 64 مباراة وتعادل في 22 وخسر 13 تحت قيادة قائد السنغال السابق.

ويستعد منتخب السنغال لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات أمم إفريقيا 2025 في التوقف الدولي الجاري.

وبدأ منتخب السنغال مشواره في التصفيات القارية بالتعادل 1-1 مع بوركينا فاسو والفوز على بوروندي 1-0.

وفي تصفيات كأس العالم 2026 يحتل منتخب السنغال المركز الثاني برصيد 8 نقاط خلف السودان المتصدر برصيد 10 نقاط بعد مرور 4 جولات.

أليو سيسيه السنغال تصفيات أمم إفريقيا
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