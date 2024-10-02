اللقب الـ 46؟ ميسي على أعتاب بطولة جديدة مع إنتر ميامي.. وأخرى في الأفق

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 15:07

كتب : إسلام أحمد

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

يقترب ليونيل ميسي من قيادة فريقه إنتر ميامي من حصد لقب جديد، بعدما بدأ مشواره في الموسم الماضي بلقب كأس الدوريات.

ويستعد إنتر ميامي لأن يحل ضيفا على كولمبوس كرو فجر غدا الخميس في الدوري الأمريكي، في مباراة تبدأ في الثانية والنصف بعد منتصف الليل.

وفي حال حقق إنتر ميامي الفوز على مستضيفه سيحقق لقب "درع المشجعين".

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ما هو درع المشجعين؟

يُمنح درع المشجعين للفريق الأكثر حصدا للنقاط في موسم الدوري الأمريكي بقسميه الشرقي والغربي.

وحاليا يتصدر إنتر ميامي ترتيب القسم الشرقي برصيد 65 نقطة من 31 مباراة.

ويحل كرو ثانيا برصيد 57 نقطة من 30 مباراة في نفس القسم

في المقابل يتصدر لوس أنجلوس جالاكسي ترتيب القسم الغربي برصيد 58 من 31 مباراة.

فوز كتيبة ميسي يعني رفع رصيده لـ 68 وهو رقم لن يعادله منافسيه وبذلك سيحصد اللقب.

ويحصل حامل درع المشجعين على فرصة التأهل القاري لـ كأس أبطال كونكاكاف (تعادل دوري أبطال إفريقيا في أمريكا الشمالية).

الأكثر تتويجا؟

ويمتلك ميسي فرصة زيادة رصيده من الألقاب ليعزز من تصدره لقائمة الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم.

وحصد ميسي حتى الآن 45 لقبا متنوعا سواء مع الأندية أو المنتخبات، حتى الآن.

الأندية (39 لقبا)

مع برشلونة توج بـ 35 لقب: (10 دوري - 7 كأس الملك - 8 سوبر إسباني - 4 دوري أبطال أوروبا - 3 سوبر أوروبي - 3 كأس عالم للأندية)

مع باريس سان جيرمان توج بـ 3 ألقاب (2 دوري فرنسي - 1 كأس الأبطال الفرنسي)

مع إنتر ميامي توج بلقب وحيد (كأس الدوريات)

مع الأرجنتين توج بـ 6 ألقاب

(2 كوبا أمريكا - 1 كأس العالم - 1 كأس الفيناليسيما - 1 كأس العالم تحت 17 عاما - 1 ذهبية الأولمبياد)

فرصة لقب آخر؟

وحجز إنتر ميامي فرصة التأهل لنهائيات الدوري الأمريكي للمنافسة على اللقب.

وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي لتحديد بطل الموسم في أمريكا.

وفي حال حقق ميسي اللقب سيرفع رصيده لـ 47 لقبا إجماليا من بينها 3 مع إنتر ميامي خلال موسم ونصف.

واستطاعت 6 فرق فقط من حصد لقبي درع المشجعين وكأس الدوري الأمريكي في نفس الموسم وهم: دي سي يونايتد (1997-1999) وكانساس سيتي (2000) ولوس أنجلوس جالاكسي (2002-2011) وكولمبوس كرو (2008) وتورنتو (2017) ولوس أنجلوس (2022).

ماذا قدم ميسي هذا الموسم؟

يعد ميسي الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم في الدوري الأمريكي.

سجل 15 هدفا وصنع 16 في 16 مباراة، رغم غيابه في العديد من المباريات بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي كوبا أمريكا ضد كولومبيا.

وخاض ميسي 33 مباراة وسجل 28 وصنع 17 بشكل إجمالي في جميع المسابقات بقميص الفريق الوردي.

وساهم ميسي في وصول إنتر ميامي لكأس أبطال كونكاكاف الموسم الجاري لأول مرة في تاريخ النادي عبر تحقيق لقب كأس الدوريات الموسم الماضي، لكن مشوار الفريق توقف في ربع النهائي أمام مونتيري المكسيكي.

ليونيل ميسي إنتر ميامي درع المشجعين
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