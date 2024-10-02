تين هاج: لست قلقا من التعثر في المباريات المقبلة.. وأنا هنا من أجل تحقيق الفوز

يرى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أن بإمكان فريقه الخروج من أزمة سوء النتائج التي يمر بها في الوقت الحالي.

وقال تين هاج في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "إذا لم تسر الأمور بشكل جيد في المباراتين المقبلتين؟ لا أفكر في الأمر ولا أشعر بالتوتر، نحن متحدين لقد أنشأنا وحدة مع الإدارة والملاك في الصيف وجلبنا لاعبين شباب ونعلم أن هذه المواقف يمكن أن تحدث، وهم يعرفون أيضا أن هناك ألقاب تأتي بنهاية المطاف خلال السنوات الست الأخيرة وهذا ما نهدف إليه".

وواصل "عندما تقود مانشستر يونايتد عليك أن تعرف أن الجميع يحكم عليك ويجب أن تتعامل مع الانتقادات وتركز على ما تم تعيينك من أجله وهو إخراج أفضل ما بالفريق وأنا هنا من أجل الفوز".

وتابع "هناك روح جميلة بالفريق، لقد قاتلوا يوم الأحد الماضي وكان بإمكانك أن ترى الفريق يقاتل من أجل بعضخ البعض وأيضا الجماهير، على الرغم من شعورهم بالإحباط ولكنهم ظلوا بجانبنا ودعمونا حتى اللحظة الأخيرة".

وشدد "الفريق يشعر بالإحباط وهذا طبيعي ولكن أنا أعرفهم ويمكنهم التعافي".

وأضاف "ليس هناك شيء سهل ولكن ليس هناك سبب للشعور بالذعر لأنني جربت تلك الأمور مع الفرق التي دربتها على مدار المواسم ويمكننا حل تلك المشكلات".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة بورتو غدا الخميس على ملعب دراجاو في الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز 13 برصيد 7 نقاط بعد 13 جولة في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعادل الفريق في المباراة الأولى بالدوري الأوروبي مع تيفينتي.